LHQ công bố báo cáo sơ bộ về quản trị AI toàn cầu

Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về Trí tuệ nhân tạo (AI) của Liên hợp quốc (LHQ) vừa công bố báo cáo sơ bộ về quản trị AI, kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác ứng phó với những cơ hội và rủi ro do công nghệ này mang lại.

LHQ công bố báo cáo sơ bộ về quản trị AI toàn cầu. Ảnh: Shutterstock.

Báo cáo mang tên “Đánh giá dựa trên bằng chứng về cơ hội, rủi ro và tác động của AI” đưa ra đánh giá khoa học độc lập về năng lực hiện nay của AI, đồng thời phân tích những cơ hội và thách thức mà công nghệ này mang lại. Báo cáo hướng tới việc xây dựng một nền tảng bằng chứng chung nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên LHQ hoạch định chính sách trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ rất nhanh.

Theo Hội đồng, thế giới đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt khi các chính phủ phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng về AI trong điều kiện còn nhiều bất định, nguồn thông tin đa chiều và đôi khi mâu thuẫn, đồng thời không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế của từng quốc gia. Khi năng lực của AI ngày càng mở rộng, những quyết định liên quan đến công nghệ này cũng sẽ có tác động sâu rộng hơn.

Báo cáo tập trung đánh giá AI trên bảy lĩnh vực chính, gồm: nền tảng khoa học và xu hướng phát triển của AI; các ứng dụng trong khoa học, y tế, giáo dục và nông nghiệp; tác động đối với kinh tế; các vấn đề về an ninh, hệ thống và môi trường; ảnh hưởng đến quyền con người, thông tin và dân chủ; tác động đối với văn hóa, sự phát triển cá nhân, quyền tự chủ và an toàn trẻ em; cùng các vấn đề về quản lý, quản trị và độ tin cậy của AI.

Một trong những kết luận đáng chú ý của báo cáo là các nhà hoạch định chính sách trên thế giới đang đối mặt với “nghịch lý bằng chứng”. Theo đó, việc quản trị AI cần dựa trên các bằng chứng khoa học đáng tin cậy, nhưng đến khi các bằng chứng trở nên đầy đủ và rõ ràng thì có thể đã quá muộn để ngăn ngừa những rủi ro phát sinh.

Đồng Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về Trí tuệ nhân tạo, Giáo sư Yoshua Bengio cảnh báo, AI đang phát triển nhanh hơn khả năng quản lý của các chính phủ và có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Đồng Chủ tịch Hội đồng, Giáo sư Yoshua Bengio, nhận định năng lực của AI đang phát triển nhanh hơn tốc độ hiểu biết của giới khoa học cũng như khả năng thích ứng của các chính phủ. Ông cảnh báo ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy AI có thể xuất hiện những hành vi mang tính đánh lừa, trong khi khoa học hiện chưa thể bảo đảm các hệ thống AI tiên tiến sẽ không gây ra những hậu quả nghiêm trọng, dù do tự vận hành hay bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Về phần mình, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh thế giới không thể quản lý những gì mình chưa hiểu đầy đủ. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo sử dụng những bằng chứng khoa học độc lập trong báo cáo để phối hợp hành động, khai thác hiệu quả tiềm năng của AI, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ mà công nghệ này có thể mang lại.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.