Đào tạo nâng cao năng lực quản trị theo mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp du lịch

Sáng 12/11, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội Du lịch lữ hành Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực quản trị theo mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp du lịch” trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong 5 ngày (từ ngày 12 đến 17/11), các học viên là Ban giám đốc, quản lý phòng ban, trong doanh nghiệp du lịch; chủ hộ kinh doanh du lịch; cán bộ quản lý du lịch, ban quản lý các di tích lịch sử, danh thắng, chuyên viên phụ trách chuyển đổi số... sẽ được cập nhật nâng cao kiến thức quản lý, kinh doanh, khai thác vận hành và phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu, tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng, nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động du lịch, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

PGS.TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, PGS.TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: “Trường Đại học Hồng Đức luôn xác định nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là sứ mệnh trung tâm của nhà trường. Trong những năm qua, nhà trường đã cung cấp hàng nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch tỉnh nhà. Không chỉ đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức còn là đơn vị nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao mô hình phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch thông minh. Nhiều đề tài, dự án do các giảng viên của nhà trường chủ trì đã góp phần hỗ trợ các địa phương trong xây dựng sản phẩm du lịch mới, quảng bá thương hiệu, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch trong giai đoạn mới”.

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Ban tổ chức sẽ tổ chức 3 lớp/khóa, mỗi lớp 50 học viên. Các khóa học được thiết kế theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, cập nhật các xu hướng mới nhất như: Quản trị tinh gọn doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh số, đổi mới sáng tạo sản phẩm, tối đa hóa trải nghiệm số của khách hàng, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp thời đại AI... Các học viên sẽ được tiếp cận những chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số trong du lịch, được trao đổi kinh nghiệm, xử lý tình huống và tham quan thực tế mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số tại địa phương.

Đây là bước đi thiết thực, nhằm giúp doanh nghiệp du lịch tỉnh Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng nhanh với xu thế “du lịch thông minh - du lịch xanh – du lịch sáng tạo”.

Linh Hương