Vì sự hài lòng của người dân

Những ngày cuối năm, khi chúng tôi về thăm xã Tân Thành, một không khí khẩn trương nhưng cũng đầy thân thiện, cởi mở bao trùm khắp công sở xã. Câu chuyện nâng cao chất lượng phục vụ người dân không còn là khẩu hiệu hô hào, mà đã trở thành hành động, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, công chức địa phương.

Công dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm nhấn đầu tiên khi nhắc đến sự đổi mới của xã chính là Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC). Không khí làm việc tại đây khá nhộn nhịp, nhiều người dân đến nộp hồ sơ nhưng không có sự chen lấn hay thái độ bực dọc. Mọi thứ diễn ra một cách trật tự, theo đúng quy trình.

Bà Lữ Thị Ninh ở thôn Nhàng đến làm thủ tục cấp bản sao giấy chứng tử cho chồng, chia sẻ: “Trước đây khi xin giấy tờ, tôi phải đợi các phòng chuyên môn giải quyết, rất mất thời gian. Nay đến Trung tâm PVHCC xã được cán bộ hướng dẫn vào Cổng dịch vụ công quốc gia để nhập thủ tục. Sau khi nhập xong tôi được lấy kết quả luôn tại trung tâm. Tôi rất hài lòng”.

Sự hài lòng của bà Ninh không phải là cá biệt. Đó là kết quả của việc xã Tân Thành đã quán triệt sâu sắc tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc đến đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, công chức cũng giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Mặt khác, mọi TTHC đều được xã công khai, minh bạch, niêm yết giúp người dân dễ dàng nắm bắt.

Trong hành trình nâng cao chất lượng phục vụ, xã Tân Thành đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đây được xem là bước đột phá nhằm hiện đại hóa nền hành chính địa phương. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về số hóa kết quả giải quyết TTHC, xã đã đầu tư mua sắm thêm các thiết bị máy scan, máy tính, nâng cấp đường truyền, máy lấy số xếp hàng tự động, để đảm bảo cho việc cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Cụ thể, 100% kết quả giải quyết TTHC đã được thực hiện ký số, giải quyết trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được xã Tân Thành thực hiện ngay từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động và giao trung tâm PVHCC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đến tổ chức, công dân theo quy định. Cùng với thực hiện đồng bộ kết nối giữa các phần mềm với hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Cổng dịch vụ công quốc gia, cán bộ, công chức trung tâm PVHCC còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ đã quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin và nộp hồ sơ qua mạng. Điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, mà còn tạo điều kiện cho xã quản lý hồ sơ một cách khoa học, minh bạch hơn. Quá trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng cũng cho phép người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của mình, tránh tình trạng hồ sơ đi lạc.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Xã Tân Thành đã chủ động kiện toàn bộ máy trung tâm PVHCC. Hiện trung tâm có 5 cán bộ, công chức, trong đó bố trí 4 cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại các quầy giao dịch thuộc các lĩnh vực như: Tư pháp - hộ tịch - chứng thực; văn hóa - xã hội, kinh doanh và nông nghiệp - môi trường. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Các buổi tập huấn về kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên. Xã cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Phải thực sự vì Nhân dân phục vụ, xem việc của dân như việc của chính mình.

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 1.707 hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, giải quyết trước hạn 1.293 hồ sơ, đúng hạn 391 hồ sơ; số hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết. Qua đánh giá, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của xã đạt 99,41%.

Những nỗ lực không ngừng của xã trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân đã mang lại những kết quả tích cực. Không chỉ sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền xã ngày càng tăng, mà môi trường đầu tư, kinh doanh cũng được cải thiện, thu hút thêm nhiều dự án về địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong xã.

Bài và ảnh: Trần Thanh