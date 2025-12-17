Động lực bứt phá ở Bỉm Sơn

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số được phường Bỉm Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô thị theo hướng thông minh và hiện đại.

Phụ nữ phường Bỉm Sơn cài đặt và sử dụng “Trợ lý AI - phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật”.

Phường Bỉm Sơn mới được thành lập hội tụ nhiều điều kiện của một đô thị thông minh, hiện đại. Nơi đây tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ, ngân hàng...; có khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp FDI. Kế thừa và phát huy thành tựu của Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn trước đây, với vai trò là trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh, cùng với những tiềm năng, lợi thế sẵn có về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở vật chất, đã tạo nền tảng quan trọng để phường Bỉm Sơn bứt phá vươn lên.

Đặc biệt, những kết quả đạt được từ công tác chuyển đổi số đã tạo ra tiềm lực quan trọng để xây dựng đô thị thông minh ở phường Bỉm Sơn. Các đơn vị hành chính tiền thân của phường ngày nay đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số với nhiều kết quả đạt được rất nổi bật. Trong đó, hạ tầng viễn thông được đầu tư mở rộng, phủ sóng di động tới 100% tổ dân phố; 85% người dân trên địa bàn thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn phường có hơn 450 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, trong đó gần 30% đã ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử; hơn 1.200 hộ kinh doanh, trong đó trên 70% đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật số gắn với xây dựng chính quyền số, công dân số, doanh nghiệp số và việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản, điều hành, ký số điện tử... được triển khai hiệu quả. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, công tác chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. UBND phường đã nâng cấp hạ tầng mạng internet, đường truyền cơ sở dữ liệu chuyên dùng và bố trí wifi công cộng tại các cơ quan, đơn vị và 35 tổ dân phố trên địa bàn.

Nhằm giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân và nâng cao chất lượng phục vụ, UBND phường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Phường cũng thành lập 35 tổ công nghệ số cộng đồng tại 35 tổ dân phố với 128 thành viên để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt... Cùng với đó, phường đang từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý đô thị, an ninh trật tự, y tế, giáo dục, môi trường. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng mạng internet tốc độ cao, hệ thống camera giám sát, chiếu sáng thông minh, quản lý giao thông bằng công nghệ, hướng tới xây dựng Bỉm Sơn thành đô thị thông minh.

Là một trong những đơn vị đi tiên phong trong chuyển đổi số, mỗi hoạt động của Hội LHPN phường Bỉm Sơn đều được số hóa một phần hoặc toàn phần, từ việc họp trực tuyến, quản lý hội viên đến theo dõi các mô hình. Chủ tịch Hội LHPN phường Chu Thị Thu chia sẻ: “Để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và mở rộng tương tác với hội viên, hội LHPN phường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động. Ngoài duy trì thường xuyên trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm zalo do hội thành lập, Hội LHPN phường đã triển khai ứng dụng “Trợ lý AI - phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật” góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số trong giai đoạn hiện nay. Thông qua ứng dụng AI giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu luật cùng các văn bản dưới luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và chuyển đổi số"...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường cũng đã thành lập các tổ hướng dẫn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, nhà văn hóa khu phố và tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn người dân cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến, sử dụng an toàn ứng dụng VNeID; tích hợp các giấy tờ vào ứng dụng VNeID; giải quyết sai sót dữ liệu... Nhiều lớp tập huấn cho người dân về kỹ năng sử dụng các dịch vụ số phục vụ đời sống và sinh hoạt hằng ngày; sử dụng ứng dụng di động để phản ánh và tương tác với chính quyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh.

Xây dựng phường Bỉm Sơn trở thành đô thị thông minh, hiện đại dựa trên nền tảng số là khát vọng, cũng là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phường. Với lợi thế cùng quyết tâm chính trị cao, Bỉm Sơn sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu đặt ra.

Bài và ảnh: Tố Phương