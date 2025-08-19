Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025–2030 và các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của đơn vị, đồng thời là năm có nhiều sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước và ngành điện.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất – kinh doanh điện còn nhiều thách thức, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được Đảng ủy Công ty xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn năm 2025.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tuyên truyền gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2025 với những nội dung sát thực tiễn hoạt động sản xuất – kinh doanh của đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Tính đến hết tháng 7 năm 2025, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã sản xuất được 1.837,53 triệu kWh điện, đạt 73,3% kế hoạch 07 tháng của Bộ Công Thương (2.506,96 triệu kWh), đạt 48,19% kế hoạch năm của Bộ Công Thương (3.813,37 triệu kWh), đạt 77,86% kế hoạch 07 tháng của Tổng công ty Phát điện 1 (2.360 triệu kWh), đạt 50,12% kế hoạch năm của Tổng công ty (3.666 triệu kWh), đạt 85,76% phương thức 07 tháng của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO) (2.142,55 triệu kWh).

Đồng thời, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt kế hoạch, bảo đảm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 ổn định, an toàn và hiệu quả.

Đổi mới tuyên truyền, tăng tính lan tỏa đối với người lao động

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc thù của đơn vị. Bên cạnh hệ thống bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu truyền thống, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ, bảng điện tử, fanpage nội bộ... để truyền tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao ban Đảng – chuyên môn – đoàn thể được kết hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo từ cấp trên. Qua đó, tăng cường tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng

Trước những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về hoạt động của ngành điện và chính sách giá điện trên mạng xã hội, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các chi bộ, tổ chức đoàn thể nắm bắt kịp thời tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động; chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

Công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch được thực hiện linh hoạt, bài bản, góp phần giữ vững sự ổn định về tư tưởng, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người lao động đối với định hướng phát triển bền vững của Công ty và ngành điện.

Phát huy vai trò chính trị trong công tác tuyên truyền

Với phương châm “Lấy người thật, việc thật để tuyên truyền”, các tổ chức đoàn thể trong Công ty như Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền gắn với phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: “Phong trào thi đua Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất”, “Vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả và đảm bảo sẵn sàng phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 trong mùa khô”, “Kiến thức an toàn vệ sinh lao động qua mạng internet”.

Những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật được lựa chọn làm nội dung tuyên truyền trọng điểm nhằm lan tỏa tinh thần hăng say lao động, khát vọng cống hiến và trách nhiệm vì sự phát triển chung của Công ty.

Qua đó cho thấy công tác thông tin tuyên truyền năm 2025 của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã được triển khai hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và thực tiễn sản xuất - kinh doanh. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật lao động và văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tuyên truyền; tăng cường tính chiến đấu, tính định hướng và lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tập thể, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phát triển bền vững, hiện đại, là đơn vị sản xuất điện năng an toàn, tin cậy và thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành điện và đất nước.

Nguyễn Hiền (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)