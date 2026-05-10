Thủ lĩnh công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại

Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tâm huyết, nhiều chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) đã làm tốt công tác đối thoại, thương lượng tập thể, trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công đoàn phải bảo vệ cho công nhân”, cán bộ công đoàn “phải giỏi cả về chính trị, thạo về kinh tế”, “phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân”, anh Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam luôn trăn trở, tìm tòi những nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động để kịp thời đề xuất các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Hằng năm, anh chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ theo đúng quy định; khi phát sinh kiến nghị, đề xuất từ NLĐ, anh kịp thời đề nghị doanh nghiệp tổ chức đối thoại đột xuất nhằm giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề phát sinh. Thông qua công tác thương lượng, đối thoại, từ năm 2023 đến năm 2025, công ty đã điều chỉnh nhiều chế độ có lợi cho NLĐ như: nâng mức hỗ trợ ăn ca lên 20.000 đồng/người/bữa; hỗ trợ giao thông 15.000 đồng/người/ngày; nâng mức mừng tuổi đầu năm lên 50.000 đồng/người.

Đặc biệt, anh đã chủ động tham gia xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật. Theo đó, NLĐ làm việc từ năm thứ 10 trở đi ngoài phụ cấp thâm niên còn được hưởng thêm tiền thưởng gắn bó; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 được giảm 1 giờ làm việc nhưng vẫn hưởng đủ lương; NLĐ làm thêm từ 2 giờ/ngày trở lên được hỗ trợ thêm bữa ăn ca; làm thêm từ 4 giờ/ngày ngoài bữa ăn ca còn được hỗ trợ thêm bữa ăn phụ nhằm bảo đảm sức khỏe; công nhân được nghỉ ngắn 5 phút mỗi ngày và được tính vào thời gian làm việc...

Với phương châm “Luôn lắng nghe và đề xuất từ ý kiến của NLĐ”, “Mang lại nhiều quyền lợi hơn cho lao động nữ”, “Lo cái lo của NLĐ, vui cái vui của NLĐ”, trong suốt 10 năm làm Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Quang luôn được đoàn viên, NLĐ tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới và sáng tạo trong hoạt động công đoàn.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, anh đã trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, đàm phán thành công nhiều điều khoản thiết thực trong thỏa ước lao động tập thể, mang lại lợi ích cho NLĐ. Theo đó, nhiều chế độ phúc lợi được duy trì hiệu quả như: 100% công nhân, lao động chưa nghỉ hết phép năm được công ty thanh toán 300% tiền lương cho số ngày chưa nghỉ; thưởng Tết Nguyên đán bằng 1 tháng lương cơ bản; công ty đóng tiền thuế thu nhập cá nhân cho NLĐ khi NLĐ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định; trợ cấp nhà trọ 150.000 - 300.000 đồng/người/tháng; nuôi con nhỏ từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng/con; chuyên cần 280.000 đồng/người/tháng; thâm niên từ 300.000 - 800.000 đồng/người/tháng; tiền CPI 280.000 đồng/người/tháng... Bên cạnh đó, công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm tri ân” trong tháng công nhân và tiệc tất niên cuối năm cho toàn bộ hơn 13.000 NLĐ; hàng năm tổ chức thăm hỏi, động viên trên 1.400 NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá mỗi suất quà từ 1 đến 3 triệu đồng/người... Hiệu quả từ các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể cũng được thể hiện rõ khi thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp mang lại giá trị hơn 10 tỷ đồng mỗi năm cho NLĐ, đồng thời góp phần giữ ổn định sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đây là hai trong số 101 chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Dù công tác ở những lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với quy mô và điều kiện hoạt động riêng biệt, song ở họ đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và bản lĩnh của người cán bộ công đoàn. Bền bỉ trong hoạt động phong trào, khéo léo trong đối thoại, kiên trì trong thương lượng, các anh luôn nỗ lực hài hòa lợi ích giữa NLĐ và doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ tại cơ sở. Không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, các anh còn là cầu nối quan trọng giữa NLĐ với người sử dụng lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Huê