Gương mặt triển vọng của võ cổ truyền

Từ xã miền núi Lương Sơn, chàng trai người dân tộc Thái, Lê Văn Sơn đã đi một hành trình dài đầy mồ hôi và nước mắt để trở thành một trong những vận động viên (VĐV) triển vọng nhất của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa.

Võ sĩ Lê Văn Sơn (bên phải) nỗ lực tập luyện.

Tuổi thơ của Sơn gắn liền với những buổi rong chơi, những trò nghịch ngợm của một cậu bé miền núi. Khi ấy, Sơn chưa thực sự có định hướng cho tương lai, việc học cũng chỉ ở mức bình thường. Ít ai ngờ rằng cậu bé từng vô tư, có phần bướng bỉnh năm nào sau này lại trở thành một VĐV giàu triển vọng.

"Lúc nhỏ, tôi chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ. Tôi thích cùng bạn bè đá bóng hoặc chạy đi chơi, nghịch ngợm khắp làng. Quê còn khó khăn, gia đình thuần nông nên tôi chưa từng biết có những đội tuyển thể thao chuyên nghiệp. Lúc ấy chỉ xác định học xong cấp 3 sẽ không học đại học mà kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình", Sơn chia sẻ.

Con đường đến với thể thao thành tích cao của Sơn cũng nhiều gập ghềnh. Trong một lần xuống cơ sở tuyển chọn nhân tố mới, huấn luyện viên Karate Thiều Xuân Thành đã phát hiện tiềm năng ở cậu bé miền núi giàu năng lượng này. Háo hức tham gia tuyển chọn, nhưng ở bài kiểm tra chạy, Sơn không may gặp chấn thương và lỡ cơ hội vượt qua vòng test quan trọng. May mắn thay, niềm đam mê vừa nhen nhóm chưa tắt, sau đó Sơn quyết tâm xin tập với đội tuyển võ cổ truyền. Và điều này đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Sơn. Ban đầu, đó chỉ là sự tò mò, là niềm thích thú với những thế võ mạnh mẽ. Nhưng càng tập luyện, Sơn càng nhận ra đây không chỉ là một môn thể thao, mà còn là con đường giúp cậu rèn giũa bản thân, thay đổi chính mình. Sơn học cách tuân thủ kỷ luật, biết lắng nghe và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Những bài tập thể lực cường độ cao, các buổi rèn kỹ thuật lặp đi lặp lại cùng những trận đối kháng đầy quyết liệt và cả những chấn thương thường trực đã trở thành “lò luyện” hun đúc ý chí, bản lĩnh, giúp Sơn trưởng thành hơn từng ngày.

“Con đường trở thành VĐV chuyên nghiệp không dễ dàng do có sự đào thải cao. Vì vậy khi bước chân vào đội tuyển, tôi xác định rõ bản thân phải luôn cố gắng, nghiêm túc rèn luyện để chứng tỏ khả năng của mình và trụ vững với đam mê. Thể thao đã đến và thay đổi cuộc đời tôi và tôi sẽ luôn cố gắng đến cùng”, Sơn chia sẻ.

Sau những năm tháng khổ luyện, Lê Văn Sơn bắt đầu khẳng định tên tuổi bằng hàng loạt thành tích ấn tượng. Từ tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia năm 2017, Sơn từng bước ghi dấu ở nhiều đấu trường lớn trong nước và quốc tế. Anh giành HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, HCV Giải Cúp vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia 2023. Năm 2024, Sơn tiếp tục thi đấu thăng hoa với 1 HCB Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền, cùng 2 HCV tại Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia và Giải Cúp vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia. Đặc biệt, năm 2025, dù bị trật khớp vai trong lúc thi đấu, anh vẫn nén đau để mang về 2 HCĐ ở Giải Cúp vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia và Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia. Từ một võ sĩ trẻ còn non kinh nghiệm, Sơn đã dần trưởng thành, trở thành gương mặt nổi bật của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa.

Không chỉ trưởng thành về chuyên môn, Lê Văn Sơn còn thay đổi rõ nét trong suy nghĩ và bản lĩnh sống. Thể thao không chỉ rèn cho anh ý chí và tinh thần kỷ luật, mà còn giúp chàng thanh niên từng bồng bột trở nên chín chắn, sống trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Sơn hiểu rằng phía sau mỗi thành tích đạt được luôn là sự kỳ vọng, đồng hành của gia đình, thầy cô và tập thể đội tuyển.

Các HLV của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần tập luyện và tiềm năng phát triển của Sơn. Ở anh hội tụ những yếu tố cần thiết của một VĐV thành tích cao: thể lực tốt, kỹ thuật tiến bộ nhanh và đặc biệt là ý chí thi đấu kiên cường.

"Sơn là một VĐV có ý chí cầu tiến rất cao. Điểm mạnh nhất của em không chỉ nằm ở thể lực mà là tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc. Ở nội dung đối kháng, Sơn cũng là một trong những niềm hy vọng lớn của chúng tôi tại các giải đấu, đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần như hiện tại, Sơn hoàn toàn có thể vươn xa hơn, chinh phục những đấu trường lớn hơn trong tương lai", HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Phạm Hữu Châu nhận xét.

Dù đã gặt hái được nhiều “trái ngọt” trong sự nghiệp nhưng hiện tại với chàng trai 26 tuổi Lê Văn Sơn tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Anh hiểu rằng con đường phía trước còn rất dài và nhiều thử thách. Anh khát khao được rèn luyện cùng thể thao, được đứng nhiều hơn trên bục cao nhất của các giải đấu lớn, mang vinh quang về cho thể thao quê hương.

Bài và ảnh: Anh Tuân