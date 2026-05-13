Người “thắp sáng” làng quê

Từ những thôn, bản miền núi đến vùng quê đồng bằng, nhiều phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Góp phần vào thành quả ấy là sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố luôn gần dân, sát dân, gương mẫu đi đầu, “giữ lửa” cho hành trình đổi mới của quê hương.

Ông Đinh Quang Hòa, Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hoằng Hóa luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Mặc dù mới đảm nhận công việc bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Yên Duyệt, xã Cẩm Vân được 3 năm, nhưng chị Nguyễn Thị Tứ đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và Nhân dân đánh giá cao, đưa thôn trở thành điểm sáng trong XDNTM. Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường vừa được mở rộng, hai bên đường là hàng hoa, cây cảnh được Nhân dân chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, chị Tứ cho biết: “Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2,5m, nhiều đoạn là đường đất, vì vậy việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những ngày mưa thì đường lầy lội, nắng lên thì bụi mù. Bên cạnh đó, việc xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn cũng chưa được một số người dân thực sự quan tâm”.

Quán triệt tinh thần “Lấy sức dân để lo cho dân”, chị Tứ cùng tập thể chi bộ bàn bạc, thống nhất chủ trương tiếp tục bê tông hóa đường giao thông và xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại các cụm dân cư Trà Si, Cổ Bồng, Đồng Dù. Cùng với việc công khai chủ trương, lấy ý kiến trong Nhân dân, chị Tứ còn chủ động phối hợp với ban công tác mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu được ý nghĩa của việc làm này. Chính vì vậy, từ những ý kiến băn khoăn, lo ngại ảnh hưởng đến diện tích vườn cây đang cho thu hoạch, những công trình đã được làm kiên cố, người dân đã tự nguyện hiến gần 1.000m2 đất để mở rộng tuyến đường lên 6m.

Phát huy tinh thần đoàn kết, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận đóng góp tiền, công sức kết hợp với nguồn hỗ trợ từ Nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đến nay, thôn đã bê tông hóa được 99% tuyến đường giao thông nội thôn; lắp đặt gần 10km đường điện chiếu sáng ở các khu dân cư; kiên cố hóa gần 7km kênh mương và giao thông nội đồng...

Không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng, với 70% là đồng bào dân tộc Mường, chị Tứ cũng tích cực tuyên truyền để bà con giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống và các làn điệu dân ca; đồng thời thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang; xóa bỏ hủ tục, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong phát triển kinh tế, chị cùng với ban phát triển thôn đứng ra vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả có giá trị; duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bằng việc thành lập các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi... thu hút đông đảo người dân tham gia, từ đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Cũng bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc ở cơ sở, sau khi nghỉ hưu, với uy tín của mình, năm 2008 ông Đinh Quang Hòa được cán bộ và người dân trong tổ dân phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn (cũ), nay là thôn Tân Sơn, xã Hoằng Hóa bầu làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Không chỉ phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên mà trên cương vị mới, ông Hòa còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung sức XDNTM kiểu mẫu. Ngoài các buổi họp dân, không quản ngại khó khăn, ông cùng với ban phát triển thôn thường xuyên đến nhà dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để tháo gỡ khó khăn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua tại địa phương được triển khai sâu rộng. Việc dọn vệ sinh môi trường trong thôn đã trở thành việc làm thường xuyên của Nhân dân vào những ngày cuối tuần; người dân cũng trồng gần 1km đường hoa, cây cảnh, dọc hai bên đường, từ nguồn xã hội hóa hệ thống chiếu sáng đã được lắp đặt đồng bộ ở khu dân cư.

Cùng với đó, từ kích cầu của địa phương và xã hội hóa trong Nhân dân, thôn đã xây dựng được công viên với diện tích gần 1.000m2. “Trước đây, khu vực này vốn là ao tù, một bộ phận người dân còn vứt rác bừa bãi ở đây, gây ảnh hưởng môi trường và mỹ quan khu dân cư. Năm 2021, thực hiện chủ trương của địa phương về xây dựng công viên trên mảnh đất này, mọi người dân đều thống nhất, đồng thuận cao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy được sức mạnh trong Nhân dân, vì vậy công việc được hoàn thiện trong thời gian ngắn. Đến nay, công viên có đầy đủ hệ thống cây xanh, ghế đá cùng dụng cụ thể thao ngoài trời như xích đu, bập bênh, máy đi bộ... Công viên đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây, để các buổi sáng hay chiều trong ngày, mọi người lại rủ nhau ra công viên sinh hoạt cộng đồng, qua đó góp phần thắt chặt hơn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư", ông Hòa chia sẻ thêm.

Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố vẫn hàng ngày âm thầm cống hiến, trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân. Chính họ đang góp phần “thắp sáng” tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng khu dân cư thực sự trở thành nơi đáng sống, giàu tình đoàn kết và nghĩa tình cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu