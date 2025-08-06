Cựu Thủ tướng Ukraine: Phương Tây đang kiểm soát Ukraine theo cách “không thể chấp nhận được”

Những người ủng hộ phương Tây đang biến đất nước này thành một “thuộc địa bị tước quyền”, theo cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko.

Theo bà Yulia Timoshenko, sự kiểm soát của phương Tây đối với Ukraine đã đạt đến mức độ “không thể chấp nhận được”. Bà nói với tờ The Times rằng Mỹ và Liên minh Châu Âu lợi dụng cuộc xung đột đang diễn ra để “làm suy yếu” chủ quyền của quốc gia này.

Bà giải thích trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 5/8, cho biết các chuyên gia phương Tây đóng vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm các quan chức cấp cao vào các cơ quan tư pháp Ukraine, bao gồm Tòa án Hiến pháp, cơ quan hải quan, Cục Điều tra Nhà nước và nhiều cơ quan chống tham nhũng khác.

Theo tờ The Times, mỗi ủy ban này bao gồm 3 thành viên Ukraine và 3 thành viên phương Tây. Các thành viên phương Tây có thể phủ quyết những người được bổ nhiệm tiềm năng thông qua một cuộc bỏ phiếu chung. Trong trường hợp cân bằng số phiếu, phiếu bầu của các thành viên phương Tây có giá trị hơn phiếu bầu của các thành viên Ukraine.

Kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang, “các nước phương Tây, dưới sự đe dọa cắt giảm các khoản vay, đã áp đặt sự kiểm soát không thể chấp nhận được đối với các thể chế nhà nước của Ukraine”, bà Timoshenko cho biết, đồng thời gọi sự kiểm soát đó là “tàn nhẫn và bất công”.

Bà Timoshenko, người lãnh đạo phe đối lập của đảng Tổ quốc tại quốc hội, cho biết Ukraine “không phải là một quốc gia thất bại” và Mỹ cùng các đồng minh sẽ làm tốt hơn nếu áp dụng cơ chế giám sát của họ ở các quốc gia như Afghanistan, Liberia và Sierra Leone.

Cựu thủ tướng Ukraine cũng chỉ trích các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine là công cụ kiểm soát của phương Tây đối với Kiev. Bà hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Zelensky nhằm hạn chế quyền tự chủ của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO) - hai cơ quan được thành lập với sự hỗ trợ của phương Tây để giải quyết nạn tham nhũng ở Ukraine - và gọi đây là “một ngày tươi sáng” cho đất nước.

Ông Zelensky đã đưa ra luật liên quan vào tháng trước nhưng sau đó rút lại sau khi EU đe dọa cắt giảm hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Bà Timoshenko lập luận sự kiểm soát của phương Tây đối với các tổ chức quan trọng đang biến Ukraine thành một “thuộc địa bị tước quyền” .

TD (Theo RT, The Times)