Cựu Thủ tướng Kim Min-seok tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 6/7 tuyên bố ra tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ (DP), đồng thời cam kết cải tổ đảng nhằm góp phần bảo đảm thành công cho chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung.

Cựu Thủ tướng Kim Min-seok tuyên bố tranh cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại thành phố Gwangju, phía tây nam Hàn Quốc, vào ngày 6 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Yonhap.

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đảng Dân chủ dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 17/8 để bầu Chủ tịch mới cùng các thành viên Hội đồng Tối cao của đảng.

Phát biểu tại thành phố Gwangju, khu vực vốn được coi là thành trì truyền thống của đảng Dân chủ, ông Kim nhấn mạnh: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với thành công của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, tôi tuyên bố ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ”. Ông Kim kêu gọi tiến hành những cải cách sâu rộng trong nội bộ đảng, cho rằng trong một năm qua, đảng Dân chủ chưa chuyển hóa được sự ủng hộ của công chúng đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung thành sự ủng hộ dành cho đảng cũng như thành công trong các cuộc bầu cử.

Mặc dù giành chiến thắng tại 12 trong số 16 vị trí thị trưởng và thống đốc trong cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6, đảng cầm quyền vẫn để mất nhiều địa bàn quan trọng, trong đó có cuộc đua vào chức Thị trưởng Seoul.

Ông Kim Min-seok là đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap.

Ông Kim nhấn mạnh đảng Dân chủ cần khôi phục vị thế là một chính đảng có năng lực, vững mạnh và giành chiến thắng như dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung. Đồng thời, ông cảnh báo nếu không có sự thay đổi trong ban lãnh đạo, đảng Dân chủ có thể đối mặt nguy cơ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, đồng thời kêu gọi các đảng viên ủng hộ chiến dịch tranh cử của mình.

Là một đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Lee Jae Myung, ông Kim Min-seok đảm nhiệm cương vị Thủ tướng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee từ tháng 7/2025 cho đến khi từ chức vào tuần trước nhằm mục đích dồn lực cho chiến dịch chạy đua vào vị trí lãnh đạo nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền (DP). Dự kiến, ông Kim sẽ cạnh tranh với nghị sĩ Jung Chung-rae, người vừa từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ để tái tranh cử, và nghị sĩ Song Young-gil, cũng là cựu Chủ tịch của đảng.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.