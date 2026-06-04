Bầu cử Hàn Quốc: Đảng của Tổng thống Lee thắng áp đảo nhưng thất bại tại tâm điểm Seoul

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 3/6, song không thể giành lại vị trí Thị trưởng Seoul. Kết quả này được xem là một bước lùi mang tính biểu tượng đối với chính quyền đương nhiệm.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã giành chiến thắng áp đảo tại 12/16 cuộc bầu cử thống đốc tỉnh và thị trưởng các thành phố lớn trên cả nước ngày 3/6. Ảnh: AFP.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng 4/6, Đảng Dân chủ DP giành chiến thắng tại 12 trong số 16 cuộc bầu cử thống đốc tỉnh và thị trưởng các thành phố lớn trên cả nước, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập giành 4 vị trí. Đáng chú ý, đảng cầm quyền đã giành được thành phố Busan, đô thị lớn thứ hai của Hàn Quốc và vốn được xem là thành trì truyền thống của phe bảo thủ. Kết quả này giúp đảng của Tổng thống Lee củng cố đáng kể ảnh hưởng tại chính quyền địa phương sau một năm nắm quyền.

Tuy nhiên, tâm điểm của cuộc bầu cử là thủ đô Seoul, nơi đương kim Thị trưởng Oh Se-hoon thuộc Đảng đối lập PPP đã tái đắc cử. Chiến thắng của ông Oh giúp phe bảo thủ duy trì quyền kiểm soát thành phố lớn nhất Hàn Quốc và được coi là bàn đạp quan trọng để tái thiết lực lượng sau những khó khăn chính trị liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Phát biểu sau kết quả bầu cử, Chủ tịch Đảng DP Jung Chung-rae cảm ơn cử tri đã mang lại một chiến thắng lớn trên phạm vi cả nước, nhưng thừa nhận việc không giành lại được Seoul là điều đáng tiếc đối với đảng cầm quyền.

Ông Oh Se-hoon thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập tái đắc cử chức Thị trưởng Seoul. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, Thị trưởng Oh Se-hoon cho rằng cử tri Seoul đã lựa chọn duy trì nguyên tắc cân bằng quyền lực trong đời sống chính trị, nhằm tránh việc quyền lực tập trung hoàn toàn vào một phía.

Các nhà phân tích nhận định cuộc đua tại Seoul có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là địa bàn có nhiều cử tri trung dung và thường phản ánh xu hướng chính trị của cả nước. Một số chuyên gia cho rằng sự không hài lòng của người dân về chính sách nhà ở của chính phủ, trong bối cảnh giá bất động sản tại Seoul vẫn ở mức cao, có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại thủ đô. Dù vậy, chiến thắng chung của Đảng Dân chủ cho thấy Tổng thống Lee vẫn duy trì được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn quốc.

Ngọc Liên