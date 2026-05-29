Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử địa phương

Sáng 29/5, các điểm bỏ phiếu trên khắp Hàn Quốc đã chính thức mở cửa để đón cử tri tham gia đợt bỏ phiếu sớm kéo dài hai ngày cho cuộc bầu cử địa phương và bầu cử quốc hội bổ sung, dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 tới. Đây được xem là cuộc trưng cầu dân ý quy mô toàn quốc đầu tiên đối với chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung sau một năm cầm quyền.

Hàn Quốc bắt đầu 2 ngày bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử địa phương. Ảnh: Yonhap.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC), các cử tri hợp lệ có thể bỏ phiếu tại 3.571 trạm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6h00 đến 18h00 trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy (ngày 29 và 30/5).

Cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định chủ nhân của 16 ghế thị trưởng và tỉnh trưởng, 227 vị trí người đứng đầu các chính quyền địa phương, cùng khoảng 4.000 thành viên hội đồng địa phương. Bên cạnh đó, dư luận cũng đổ dồn sự chú ý vào cuộc bầu cử bổ sung để lấp đầy 14 ghế trống tại Quốc hội, với sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều chính trị gia tên tuổi.

Đây là cuộc tổng tuyển cử toàn quốc đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, sau biến cố cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật bất thành. Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao, coi đây là cơ hội để bày tỏ quan điểm đối với các lực lượng chính trị có liên hệ với chính quyền tiền nhiệm.

Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập đối mặt với sự rạn nứt nội bộ sâu sắc sau vụ thiết quân luật, đang kỳ vọng giành lại chỗ đứng để tái thiết khối bảo thủ.

Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm một nửa dân số cả nước, tiếp tục là chiến trường quyết định. Tại cuộc đua vào ghế Thị trưởng Seoul, đương kim Thị trưởng Oh Se-hoon của đảng PPP đang bám đuổi quyết liệt với ứng viên Chong Won-o của đảng DP cầm quyền.

Cử tri bỏ phiếu sớm tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, ngày 29/5/2026. Ảnh: Seoul.co.kr.

Theo khảo sát mới nhất của Hankook Research, ông Chong đang dẫn trước với 42% tỷ lệ ủng hộ so với 36% của ông Oh. Một điểm nóng khác là cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tại khu vực Buk-A thuộc thành phố cảng Busan, nơi cựu Thư ký Tổng thống về chính sách trí tuệ nhân tạo Ha Jung-woo (đảng DP) sẽ đối đầu với chính trị gia độc lập Han Dong-hoon (cựu lãnh đạo đảng PPP) và cựu nghị sĩ Park Min-shik.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.