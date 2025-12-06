Hotline: 0822.173.636   |

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày (06 và 07/12), Đảng bộ xã Yên Phú đã sôi nổi tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Trong hai ngày (06 và 07/12), Đảng bộ xã Yên Phú đã sôi nổi tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo xã tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự cuộc thi.

Tham gia cuộc thi có 37 thí sinh đến từ 3 Đảng bộ và 34 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Yên Phú. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Soạn thảo đề cương thuyết trình gửi về Ban Tổ chức; thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Với tinh thần nhiệt huyết, sự tự tin và am hiểu kiến thức, các thí đã thể hiện rất xuất sắc phần thi của mình, thể hiện nghiêm túc, chỉn chu trong các phần thi. Đặc biệt, ở phần thi thuyết trình, các thí sinh đã ứng dụng công nghệ số, hình ảnh thực tế để minh họa những nội dung thuyết trình thêm sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu.

Phần trả lời câu hỏi của Ban giám khảo được các thí sinh mở rộng liên quan đến Nghị quyết và việc triển khai thực hiện tại chi bộ, đảng bộ mình được đánh giá cao về sự đầu tư, sáng tạo.

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Yên Phú

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến trong học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

