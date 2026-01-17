Ấn Độ - Nhật Bản công bố khuôn khổ hợp tác mới về an ninh kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiếp tục biến động, Ấn Độ và Nhật Bản ngày 16/1 (giờ địa phương) đã công bố loạt sáng kiến mới về an ninh kinh tế, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hai nền kinh tế và đóng góp vào ổn định khu vực cũng như toàn cầu, qua đó làm sâu sắc hơn “Quan hệ Đối tác Chiến lược và Toàn cầu Đặc biệt” giữa hai bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ảnh: ETV Bharat

Các sáng kiến được công bố trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược tại New Delhi giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Trọng tâm của khuôn khổ hợp tác mới là việc thành lập Nhóm Công tác về Khoáng sản Chiến lược và xây dựng một cơ chế chính thức chuyên trách về an ninh kinh tế.

Phát biểu tại đối thoại, Bộ trưởng S. Jaishankar nhấn mạnh, an ninh kinh tế đang trở thành yếu tố then chốt đối với chủ quyền quốc gia và ổn định toàn cầu. Theo ông, hai bên sẽ tập trung củng cố chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược và tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, y tế và hàng hải.

Theo các quan chức, Nhóm Công tác về Khoáng sản Chiến lược được kỳ vọng giúp bảo đảm khả năng tiếp cận các nguyên tố đất hiếm phục vụ ngành bán dẫn và năng lượng xanh, trong bối cảnh hai nước tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung đơn lẻ. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đất hiếm - một trong những vấn đề được thảo luận trong khuôn khổ hợp tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản.

Ảnh: Alahed News

Về quốc phòng, phía Nhật Bản cho biết dự kiến xuất khẩu hệ thống ăng-ten tàng hình tích hợp UNICORN sang Ấn Độ để trang bị cho các tàu hải quân, được xem là bước tiến trong hợp tác chuyển giao công nghệ quốc phòng song phương.

Hai bộ trưởng cũng trao đổi về bối cảnh chiến lược rộng hơn và kế hoạch kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Nhật Bản, đồng thời cho biết tại cuộc gặp này chưa có thảo luận cụ thể về thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ (Quad) tiếp theo.

Minh Phương

Nguồn: The New Indian Express