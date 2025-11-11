Công an Hà Nội thắng tưng bừng; U17 Indonesia tạo kỳ tích tại World Cup

Báo Trung Quốc lo ngại sức mạnh của U22 Việt Nam trước thềm Panda Cup; Mike Tyson muốn tái đấu Jake Paul sau trận gặp Mayweather; Liverpool khiếu nại pha từ chối bàn thắng gây tranh cãi trước Man City... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/11).

Công an Hà Nội thắng tưng bừng, Hà Nội FC chia điểm tại Thiên Trường

Ở vòng 11 V.League 2025/26, CLB Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 trên sân nhà.

CAHN có chiến thắng tưng bừng trước Hà Tĩnh.

Minh Phúc mở tỷ số ở phút 25, trước khi China nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Quang Hải khép lại trận đấu hoàn hảo với cú sút xa đẹp mắt phút 81, giúp đội bóng ngành Công an nối dài mạch bất bại và vươn lên vị trí nhì bảng với 23 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

Xuân Mạnh (thứ 2 bên phải) gỡ hòa cho Hà Nội bằng 1 siêu phẩm vuốt bóng. Ảnh: Hà Nội FC.

Trong khi đó, Hà Nội FC rời sân Thiên Trường với 1 điểm quý giá sau khi hòa 1-1 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Lucas mở tỷ số cho đội chủ nhà từ phút thứ 7, nhưng Xuân Mạnh tỏa sáng với siêu phẩm vô-lê ở phút 32.

Kết quả này giúp Hà Nội FC duy trì vị trí giữa bảng, còn Nam Định bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Báo Trung Quốc lo ngại sức mạnh của U22 Việt Nam trước thềm Panda Cup

Trước trận mở màn giải giao hữu Panda Cup 2025, tờ Sina (Trung Quốc) đánh giá cao sức mạnh của U22 Việt Nam, cho rằng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là đối thủ “giàu kinh nghiệm và rất đáng gờm”.

Tờ Sina khẳng định U22 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm. (Ảnh: Minh Quân)

Theo Sina, trong 26 cầu thủ Việt Nam dự giải có tới 14 người từng khoác áo tuyển quốc gia, trong đó 9 cầu thủ vừa dự vòng loại Asian Cup như Quốc Việt, Văn Khang. Việc tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại cũng giúp đội hình U22 Việt Nam mạnh hơn so với giải giao hữu tại Diêm Thành hồi tháng 3.

Báo Trung Quốc cảnh báo nếu không thận trọng, U22 Trung Quốc hoàn toàn có thể thất bại ngay trận ra quân. Giải Panda Cup sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18/11 tại Thành Đô.

U17 Indonesia tạo kỳ tích với chiến thắng lịch sử tại World Cup

U17 Indonesia đã làm nên lịch sử khi đánh bại U17 Honduras 2-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên của mình - và cũng là của bóng đá Đông Nam Á - tại một kỳ U17 World Cup.

U17 Indonesia giành chiến thắng lịch sử và mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng tại World Cup. (Ảnh: Asean Football)

Sau hiệp 1 không bàn thắng, Evandra Florasta mở tỷ số cho Indonesia trên chấm phạt đền ở phút 52, trước khi Honduras gỡ hòa ngay sau đó. Tuy nhiên, pha lập công muộn của Fadly Alberto đã giúp đội bóng xứ vạn đảo giành trọn 3 điểm quý giá.

Chiến thắng này không chỉ mở ra cơ hội vào vòng 1/8 cho U17 Indonesia mà còn mang ý nghĩa lịch sử, tiếp thêm niềm tin cho tham vọng vươn tầm thế giới của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Liverpool khiếu nại pha từ chối bàn thắng gây tranh cãi trước Man City

Liverpool đã gửi đơn khiếu nại lên Ban trọng tài Anh (PGMOL) sau khi bàn thắng của Virgil van Dijk bị khước từ trong trận thua 0-3 trước Man City tại vòng 11 Ngoại hạng Anh. Ở phút 37, Van Dijk đánh đầu tung lưới nhưng VAR xác định Andy Robertson - dù không chạm bóng - đã che khuất tầm nhìn thủ môn Donnarumma.

Tình huống Van Dijk (phải) bị từ chối bàn thắng trong trận Liverpool thua Man City trên sân Etihad. (Ảnh: Guardian)

Liverpool cho rằng quyết định này trái với Luật 11 và yêu cầu PGMOL giải thích. HLV Arne Slot và Van Dijk đều cho rằng bàn thắng hợp lệ và có thể thay đổi cục diện trận đấu. Thất bại này khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 8, kém Arsenal 8 điểm, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của một nhà vô địch Premier League kể từ mùa 2016/2017.

Mike Tyson muốn tái đấu Jake Paul sau trận gặp Mayweather

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson tiết lộ mong muốn tái đấu Jake Paul sau khi hoàn tất trận biểu diễn với Floyd Mayweather, dự kiến diễn ra vào tháng 3 hoặc 4/2026. Tyson cho biết ông đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau thất bại trước Paul năm 2024, khi bị thua điểm rõ rệt và gặp vấn đề sức khỏe trước ngày thi đấu.

Mike Tyson (phải) trong trận gặp Jake Paul tại Arlington, Texas ngày 15/11/2024. (Ảnh: AP)

Mike Tyson (trái) sẽ thượng đài với Floyd Mayweather (phải) đầu năm 2026. (Ảnh: TMZ)

Võ sĩ 59 tuổi khẳng định đang ở trạng thái thể lực tốt nhất trong nhiều năm, tự tin thể hiện phong độ cao hơn khi gặp Mayweather. Tyson cho rằng trận đấu này sẽ “đưa quyền Anh lên một tầm cao mới”.

HS