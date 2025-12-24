FIFA ca ngợi chức vô địch SEA Games 33 của Việt Nam; Bóng đá Thái Lan thừa nhận: “Chưa thể mơ vượt tầm khu vực”

Top 5 Quả bóng vàng 2025: Dấu ấn rực rỡ từ dàn sao trẻ SEA Games; Man City vượt mặt MU, sắp hoàn tất “bom tấn” 65 triệu bảng Antoine Semenyo; Arsenal nhọc nhằn vượt qua Crystal Palace, tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

FIFA ca ngợi chức vô địch SEA Games 33 của Việt Nam và vinh danh Đình Bắc

Trang chủ FIFA World Cup vừa dành sự quan tâm đặc biệt cho tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam.

FIFA đăng tải những bức hình ăn mừng tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam (Ảnh: FIFA World Cup).

Với dòng trạng thái ngắn gọn: “Cảm xúc vẹn nguyên”, FIFA đã tái hiện lại màn ngược dòng lịch sử 3-2 trước Thái Lan, trận đấu mà lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thắng ngược đối thủ truyền kiếp sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Bên cạnh tập thể, FIFA còn dành riêng bài đăng khen ngợi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cụm từ “Tuổi trẻ tài cao”. Tại giải đấu lần này, ngôi sao mang áo số 7 đã tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo.

FIFA khen ngợi Đình Bắc (Ảnh: FIFA World Cup).

Hiện tại, Đình Bắc cùng các đồng đội đã hội quân để chuẩn bị lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12, sẵn sàng cho thử thách lớn hơn tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 tới.

Top 5 Quả bóng vàng 2025: Dấu ấn rực rỡ từ dàn sao trẻ SEA Games

Ban tổ chức Quả bóng vàng 2025 vừa công bố Top 5 rút gọn các hạng mục. Ở giải thưởng nam, bên cạnh các đàn anh Tiến Linh, Quang Hải và Hoàng Đức, hai nhà vô địch SEA Games 33 là Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên đã gây bất ngờ khi góp mặt trong danh sách 5 người xuất sắc nhất.

Thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Đình Bắc ăn mừng ở SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường.

Ở hạng mục nữ, những gương mặt kỳ cựu như Huỳnh Như, Bích Thùy vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, Châu Đoàn Phát và Thịnh Phát là những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Futsal. Đêm gala trao giải sẽ chính thức diễn ra vào tối 26/12.

Bóng đá Thái Lan thừa nhận: "Chưa thể mơ vượt tầm khu vực"

Sau khi trắng tay ở cả bốn nội dung bóng đá ngay trên sân nhà, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thẳng thắn thừa nhận bóng đá nước này chưa đủ nền tảng để “vượt tầm Đông Nam Á”. Phó chủ tịch FAT Charnwit Pholcheewin khẳng định Thái Lan cần thay đổi tư duy, tập trung thành công ở khu vực trước khi nghĩ đến mục tiêu châu lục và thế giới.

Các cầu thủ Thái Lan (trái) nhìn sang phía Việt Nam đang ăn mừng HC vàng SEA Games 33, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: ThinkCurve

Thất bại này được cho là hệ quả của những vấn đề hệ thống, đặc biệt là gánh nặng tài chính và nợ nần từ nhiệm kỳ trước khiến Chủ tịch Madam Pang phải ưu tiên xử lý thay vì tập trung chuyên môn.

Ngoài ra, các giải trẻ (U13 đến U19) đang đình trệ do thiếu ngân sách trầm trọng. FAT dự kiến sẽ phải cải tổ toàn diện, chủ động tìm kiếm nguồn lực tư nhân thay vì phụ thuộc vào nhà nước để xây dựng lại lộ trình ba bước: Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới.

Man City vượt mặt MU, sắp hoàn tất “bom tấn” 65 triệu bảng Antoine Semenyo

Manchester City đang tiến rất gần đến việc sở hữu ngôi sao chạy cánh Antoine Semenyo từ Bournemouth ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Dù nhận được sự quan tâm quyết liệt từ Manchester United, chân sút 25 tuổi đã dứt khoát chọn đội chủ sân Etihad làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Man City sắp có được chữ ký của Semenyo.

Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Man City đang tăng tốc đàm phán để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng. Semenyo hiện là chân sút ghi bàn nhiều thứ 3 tại Premier League mùa này với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo.

HLV Pep Guardiola đánh giá cao tốc độ, sức mạnh và sự linh hoạt của cầu thủ này, coi anh là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công trong cuộc đua vô địch. Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất trước ngày 10/1/2026.

Arsenal nhọc nhằn vượt qua Crystal Palace để tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn

Rạng sáng 24/12 (giờ Hà Nội), Arsenal đã ghi tên mình vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Crystal Palace. Dù kiểm soát hoàn toàn hiệp một với tỉ lệ cầm bóng lên tới 80%, các chân sút “Pháo thủ” lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Các cầu thủ Arsenal vui mừng sau khi thắng Crystal Palace trên loạt luân lưu ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 23/12/2025.

Nút thắt chỉ được gỡ bỏ ở phút 80 khi Maxence Lacroix của Crystal Palace lúng túng phản lưới nhà sau pha dàn xếp phạt góc. Tuy nhiên, đội khách đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút bù giờ thứ năm nhờ công của Marc Guehi.

Kepa cản cú đá luân lưu của Lacroix. Ảnh: Reuters

Trong loạt sút luân lưu cân não, Lacroix một lần nữa trở thành “tội đồ” khi là người duy nhất đá hỏng, khiến Crystal Palace thua chung cuộc 7-8.

Tại bán kết, Arsenal sẽ đối đầu với Chelsea, trong khi cặp đấu còn lại là cuộc chạm trán giữa Man City và Newcastle.

HS