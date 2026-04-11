Colombia - Ecuador leo thang căng thẳng thương mại và ngoại giao

Trong động thái nhằm đáp trả biện pháp tăng thuế từ quốc gia láng giềng Ecuador, Colombia ngày 10/4 thông báo sẽ nâng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ecuador lên 100%, tăng mạnh so với mức 30% trước đó. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và ngoại giao giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Colombia áp thuế 100% đối với hàng hóa Ecuador trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bộ trưởng Thương mại Colombia Diana Morales, việc Ecuador gần đây tiếp tục nâng thuế, từ 50% lên 100%, đã buộc Bogotá phải điều chỉnh chính sách tương ứng. Bà cho biết quá trình thực thi biện pháp mới sẽ được triển khai ngay lập tức, đồng thời khẳng định Colombia đã nỗ lực hết sức về ngoại giao nhưng “chưa nhận được phản hồi tích cực” từ phía Ecuador.

Căng thẳng giữa hai nước không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại. Ecuador thời gian qua cũng có bất đồng ngoại giao với Tổng thống Colombia Gustavo Petro liên quan đến các phát biểu của ông về việc một cựu Phó Tổng thống Ecuador đang bị giam giữ vì tham nhũng là “tù nhân chính trị” và cần được trả tự do.

Quan hệ song phương tiếp tục xấu đi sau sự cố hồi tháng trước, khi 14 người thiệt mạng trong các vụ nổ tại Colombia trong lúc Ecuador tiến hành một chiến dịch an ninh gần khu vực biên giới. Ecuador bác bỏ cáo buộc vi phạm lãnh thổ, đồng thời cho biết đang điều tra khả năng vật liệu nổ của nước này xuất hiện trên lãnh thổ Colombia.

Các phương tiện và người dân di chuyển qua cầu quốc tế Rumichaca tại khu vực biên giới giữa Colombia và Ecuador, thành phố Ipiales, thuộc tỉnh Nariño, Colombia. Ảnh: AFP.

Trong phản ứng đáp trả, Colombia đã tạm dừng xuất khẩu năng lượng sang Ecuador, nguồn cung quan trọng trong các giai đoạn hạn hán khi hệ thống thủy điện thiếu hụt. Ở chiều ngược lại, Ecuador vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu dược phẩm và thuốc trừ sâu từ Colombia.

Theo số liệu năm 2025, Colombia ghi nhận thặng dư thương mại với Ecuador đạt 1,02 tỷ USD. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Bogotá cũng đã đưa vấn đề ra thảo luận trong khuôn khổ khối thương mại Andean (CAN), nhằm tìm hướng xử lý phù hợp trong khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters