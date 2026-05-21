Ông Trump: Thủ tướng Netanyahu “sẽ làm theo cách tôi muốn” trong vấn đề Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hành động theo cách mà ông mong muốn, khi được hỏi về khả năng Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Theo truyền thông Mỹ và Israel ngày 20/5, phát biểu được ông Trump đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài với ông Netanyahu nhằm thảo luận về tình hình an ninh Trung Đông và các bước đi tiếp theo liên quan đến Iran.

Ông Trump đồng thời cho biết Washington không vội chấm dứt xung đột với Tehran, nhấn mạnh rằng “hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ quan trọng hơn việc đặt ra thời hạn kết thúc”. Giới quan sát nhận định tuyên bố này cho thấy Nhà Trắng đang duy trì lập trường cứng rắn đối với Iran, trong khi để ngỏ khả năng tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao.

Theo các nguồn tin Israel, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo được mô tả là “kéo dài và đầy kịch tính”. Nội dung thảo luận tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, các hoạt động quân sự trong khu vực cũng như những phương án hành động có thể được triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, cả Washington và Tel Aviv hiện chưa công bố chi tiết chính thức về cuộc điện đàm.

Trong khi đó, theo tờ Times of Israel ngày 20/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo “việc quay trở lại xung đột với Iran sẽ dẫn đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho Mỹ” khi ông dẫn báo cáo gần đây của Quốc hội Mỹ thừa nhận việc mất hàng chục máy bay trong các chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này đang chuẩn bị cho hành động “phản ứng mạnh mẽ” đối với các cuộc tấn công tiềm tàng mới từ phía Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh “Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Times of Israel, Reuters