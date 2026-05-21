UAE đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến ống dẫn dầu tránh eo biển Hormuz

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu chiến lược theo hướng Đông - Tây nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) Sultan Al Jaber. Ảnh: CCTV

Ngày 20/5, Phát biểu tại sự kiện trực tuyến do Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) tổ chức tại Mỹ, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) Sultan Al Jaber cho biết dự án đã hoàn thành gần 50% khối lượng và dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027.

Ông Al Jaber nhấn mạnh phần lớn hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu hiện vẫn phụ thuộc vào một số tuyến hàng hải trọng yếu, trong đó có eo biển Hormuz. Theo ông, UAE muốn xây dựng thêm các tuyến vận tải thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì ổn định xuất khẩu dầu mỏ.

Ông Sultan Al Jaber cũng cho biết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi hiện vẫn đang đánh giá tác động từ các cuộc xung đột gần đây đối với một số cơ sở năng lượng. Theo ông, việc khôi phục hoàn toàn các cơ sở bị ảnh hưởng về trạng thái trước xung đột có thể mất ít nhất bốn tháng.

Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: AFP

Giới chức UAE cho biết Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Sau khi hoàn thành, năng lực xuất khẩu dầu thô qua cảng Fujairah bên bờ biển Arab của UAE dự kiến sẽ tăng gấp đôi.

Cảng Fujairah của UAE. Ảnh: CCTV

Hiện tuyến ống dẫn dầu Fujairah đang hoạt động với công suất khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, vai trò chiến lược của tuyến vận tải này ngày càng được đánh giá cao.

Một số hãng tin quốc tế nhận định nhiều quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng năng lượng thay thế nhằm giảm thiểu rủi ro nếu hoạt động hàng hải qua Hormuz bị gián đoạn do xung đột khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters