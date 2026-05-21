Tổng thống Zelensky: Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công mới vào miền bắc Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị một đợt tấn công mới nhằm vào miền bắc Ukraine, bao gồm tỉnh Chernihiv và thủ đô Kiev, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về vai trò của Belarus trong xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Irish Independent

Phát biểu tối 20/5, ông Zelensky cho biết giới lãnh đạo quân sự, tình báo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Bộ Ngoại giao đã thảo luận về tình hình tại hướng Belarus – khu vực Bryansk của Nga. Theo ông Zelensky, Moscow có thể đang xem xét các kịch bản tấn công từ khu vực này nhằm vào miền bắc Ukraine.

Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã được chỉ thị tăng cường phòng thủ ở khu vực biên giới phía bắc, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa liên quan đến Belarus và các khu vực của Nga được cho là có nguy cơ. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Ukraine đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhằm gia tăng sức ép đối với Belarus và phối hợp với các đối tác quốc tế.

Giới quan sát cho rằng nguy cơ mở thêm mặt trận phía bắc có thể khiến Ukraine phải phân tán lực lượng trong bối cảnh giao tranh tại miền đông và miền nam vẫn tiếp diễn căng thẳng.

Giao tranh tại miền đông và miền nam Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng. Ảnh: Sky News

Trong khi đó, theo Reuters, nhiều nhà máy lọc dầu lớn tại miền trung Nga đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sau các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Nhà máy Kirishi ở tỉnh Leningrad, một trong những cơ sở lớn nhất, được cho là đã ngừng hoạt động từ ngày 5/5 với công suất khoảng 20–21 triệu tấn/năm.

Các cơ sở ở Nizhny Novgorod, Ryazan, Yaroslavl và Moscow cũng bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 25% năng lực lọc dầu và 30% sản lượng xăng của Nga. Ngày 20/5, nhà máy Kstovo tiếp tục bị tấn công, gây cháy tại một đơn vị chưng cất dầu, trong khi khả năng duy trì hoạt động hiện chưa rõ ràng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần nhà máy bị tấn công.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Kyiv Independent