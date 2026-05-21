SpaceX nộp hồ sơ IPO kỷ lục 1,75 nghìn tỷ USD, Elon Musk sắp thành “tỷ phú nghìn tỷ”

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 20/5 đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mục tiêu định giá lên tới 1,75 nghìn tỷ USD. Đây được xem là một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), mở đường cho một trong những đợt ra mắt thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: freepressjournal

Theo hồ sơ công bố, SpaceX đặt mục tiêu định giá khoảng 1,75 nghìn tỷ USD và có thể huy động khoảng 75 tỷ USD trong đợt IPO. Nếu diễn ra thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ niêm yết có quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Doanh nghiệp cho biết doanh thu trong quý I năm nay đạt khoảng 4,7 tỷ USD, trong đó dịch vụ internet vệ tinh Starlink tiếp tục là nguồn thu chính.

Hồ sơ cũng cho thấy sau khi niêm yết, tỷ phú Elon Musk dự kiến vẫn nắm giữ khoảng 85,1% quyền biểu quyết, thông qua cấu trúc cổ phần hai loại, qua đó duy trì quyền kiểm soát đáng kể đối với công ty.

SpaceX dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã giao dịch “SPCX”, sớm nhất vào ngày 12/6. Nếu thành công, khối tài sản của ông Elon Musk có thể tiếp tục tăng mạnh, đưa ông tiến gần hơn tới mốc tài sản cá nhân tương đương “tỷ phú nghìn tỷ USD”.

Bên cạnh các số liệu tài chính, hồ sơ IPO cũng đề cập định hướng phát triển dài hạn của SpaceX, bao gồm mở rộng hạ tầng dữ liệu, phát triển công nghệ vệ tinh và các chương trình không gian như thám hiểm Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Doanh nghiệp cũng thừa nhận nhiều dự án mang tính dài hạn phụ thuộc vào công nghệ chưa hoàn thiện và còn tiềm ẩn rủi ro về tính khả thi thương mại.

Một số báo cáo cho biết doanh thu cả năm 2025 của SpaceX đạt khoảng 18,7 tỷ USD, trong đó Starlink tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất. Tuy nhiên, các khoản đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu không gian khiến công ty ghi nhận thâm hụt hoạt động trong một số mảng.

Giới phân tích nhận định thương vụ IPO của SpaceX có thể tạo tác động lớn tới thị trường tài chính toàn cầu, trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư.

Bích Hồng

Nguồn: AFP, Reuters, Arirang