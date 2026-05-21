Ấn Độ thử thành công tên lửa phóng từ UAV

Ấn Độ vừa công bố bước tiến mới quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng khi tiến hành thành công thử nghiệm hệ thống tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay không người lái (UAV) mang tên ULPGM-V3, được kỳ vọng nâng cao đáng kể khả năng tác chiến chính xác, linh hoạt và tự chủ công nghệ quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, tên lửa đã được thử nghiệm ở cả hai chế độ không đối đất và không đối không tại trường bắn thử nghiệm của DRDO gần Kurnool, Andhra Pradesh. Ảnh: X@SpokespersonMoD

Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cuộc thử nghiệm được thực hiện tại cơ sở gần Kurnool, bang Andhra Pradesh, đã chứng minh khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu với độ chính xác cao, bao gồm xe tăng, trực thăng, UAV đối phương và các mục tiêu bay thấp khác.

Hệ thống vũ khí này có thể hoạt động ở cả cấu hình không đối đất và không đối không, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất cũng như đánh chặn các mối đe dọa trên không trong thời gian thực. DRDO cho biết nền tảng này được thiết kế với công nghệ điều khiển tích hợp, hỗ trợ quá trình phóng, điều phối và kiểm soát nhiệm vụ một cách tự động, qua đó rút ngắn thời gian phản ứng trong tác chiến.

Việc phát triển các hệ thống vũ khí phóng từ UAV sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe, đồng thời mở rộng năng lực tác chiến. Ảnh: organiser

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đánh giá đây là “cột mốc chiến lược” trong nỗ lực tự chủ quốc phòng của Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh kết quả thử nghiệm phản ánh năng lực ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Ông Rajnath Singh nhấn mạnh chương trình này nằm trong định hướng giảm phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí và thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự trong nước.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định xu hướng tích hợp vũ khí dẫn đường vào UAV đang trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng của nhiều quốc gia, giúp giảm chi phí vận hành, tăng khả năng triển khai nhanh và hạn chế rủi ro đối với lực lượng con người.

Giới chức Ấn Độ cho rằng việc phát triển các hệ thống vũ khí phóng từ UAV sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe, đồng thời mở rộng năng lực tác chiến trong bối cảnh các phương tiện không người lái ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các môi trường an ninh hiện đại.

Bích Hồng

Nguồn: Wion