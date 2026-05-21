Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Triều Tiên lần đầu sau 7 năm

Truyền thông khu vực và quốc tế ngày 21/5 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thực hiện chuyến thăm Triều Tiên trong thời gian sớm nhất là tuần tới, trong bối cảnh Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tăng cường quan hệ song phương và thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm Bắc Kinh năm ngoái theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình để tham dự một cuộc duyệt binh lớn. Ảnh: EPA

Một số nguồn tin cho biết các nhóm an ninh và nghi lễ của Trung Quốc gần đây đã tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho khả năng diễn ra chuyến thăm, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Theo Yonhap, chuyến thăm nếu diễn ra sẽ là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên trong vòng 7 năm qua, trong bối cảnh hai nước được cho là đang tăng cường quan hệ sau giai đoạn gián đoạn.

Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thăm Bắc Kinh và tham dự một cuộc duyệt binh quân sự của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái, đánh dấu bước khôi phục tiếp xúc cấp cao giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm Bình Nhưỡng vào tháng 4, có cuộc gặp với giới chức ngoại giao cấp cao và lãnh đạo Triều Tiên, nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul đang theo dõi sát diễn biến liên quan, đồng thời bày tỏ hy vọng các hoạt động trao đổi giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như mong muốn Bắc Kinh sẽ tiếp tục “đóng vai trò mang tính xây dựng” trong các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Seoul vẫn đang nỗ lực thúc đẩy cải thiện quan hệ liên Triều và tìm cách sắp xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump, song Bình Nhưỡng chưa có phản hồi tích cực.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh quan hệ quốc tế có nhiều biến động, việc tăng cường tiếp xúc giữa Trung Quốc và Triều Tiên có thể tác động đến cục diện an ninh khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt liên quan đến vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Bích Hồng

Nguồn: Japan Times, Xinhua, Yonhap News