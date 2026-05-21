Nước G7 đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại đầy tham vọng với GCC

Chính phủ Anh vừa tuyên bố đã hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong bước đi được xem là nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế với các đồng minh Trung Đông giữa bối cảnh khu vực chịu tác động từ xung đột liên quan đến Iran.

Ảnh: FT

Thỏa thuận được kỳ vọng mang lại khoảng 5 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Anh trong dài hạn. GCC gồm 6 quốc gia: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain.

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả thỏa thuận này, trị giá gấp đôi so với ước tính ban đầu, là một thắng lợi lớn đối với doanh nghiệp Anh cũng như người lao động, những người sẽ cảm nhận được lợi ích trong những năm tới thông qua mức lương cao hơn và nhiều cơ hội hơn. Ước tính thỏa thuận này sẽ đóng góp thêm 3,7 tỷ bảng Anh (khoảng 4,95 tỷ USD) vào nền kinh tế Anh mỗi năm và 1,9 tỷ bảng Anh (khoảng 2,5 tỷ USD) tiền lương trong dài hạn, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Peter Kyle cho biết: “Tôi tự hào rằng Vương quốc Anh là quốc gia G7 đầu tiên đạt được một thỏa thuận thương mại hiện đại và đầy tham vọng với GCC – một nhóm thị trường quan trọng và đang phát triển”. Theo ông, việc hoàn tất hiệp định cho thấy London vẫn có khả năng mở rộng ảnh hưởng thương mại toàn cầu sau Brexit.

Ảnh: Reuters

Thỏa thuận thương mại giữa Anh và các nước GCC sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan lên tới 580 triệu bảng Anh (khoảng gần 780 triệu USD) đối với hàng hóa của Anh nhập khẩu vào các nước GCC, trong đó bao gồm một số loại thực phẩm, thiết bị y tế và hàng hóa sản xuất tiên tiến. Ngành công nghiệp ô tô và ngành dịch vụ của Anh, vốn chiếm hơn một nửa lượng xuất khẩu của nước này sang GCC, được cho cũng sẽ hưởng lợi từ thỏa thuận trên. Bên cạnh việc xóa bỏ một số loại thuế quan, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ bao gồm các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ hơn cùng quy trình hải quan nhanh chóng hơn.

Tờ Financial Times nhận định đây là hiệp định thương mại đầu tiên mà GCC ký với một quốc gia thuộc Nhóm G7, đồng thời là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của Anh kể từ khi rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Vân Bình

Nguồn: Reuters, FT