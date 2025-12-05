Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Đang giữa mùa hạ giá, khuyến mãi lớn nhất trong năm nhưng nhiều con phố thương mại ở khu vực TP Thanh Hóa cũ vẫn khá vắng vẻ, nhiều người bán hàng than ế. Bức tranh thương mại mùa khuyến mãi ở Thanh Hóa cũng giống nhiều đô thị lớn khác như thông tin trên báo chí.

Những tấm băng rôn, poster cỡ lớn về thông tin khuyến mãi được chủ cửa hàng tạo ra nhằm thu hút khách. Không chỉ có thế, còn là âm thanh, đội ngũ nhân viên với các hoạt động hoạt náo tràn ra cả vỉa hè. Nhưng sau tất cả cũng đem lại hiệu ứng không nhiều.

Thiếu vắng cảnh hàng người chờ thanh toán ở các cửa hàng thời trang trên các con phố thương mại lớn của những năm trước trong dịp Black Friday vừa rồi. Lý do của tình trạng này được lý giải một phần vì bây giờ có rất nhiều kênh bán hàng để khách lựa chọn, thậm chí có thể đối sánh chất lượng hàng hóa như thương mại điện tử. Cùng với đó, sau những biến động của nền kinh tế thời gian gần đây, nhiều người đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu...

Nhưng có lẽ, nhiều khách hàng tỏ ra không hào hứng với các chương trình giảm giá rầm rộ bởi họ cho rằng, tình trạng “khuyến mãi ảo” gần đây diễn ra phổ biến. Dường như ở một số cửa hàng giá sản phẩm bị nâng lên trước rồi giảm xuống, khiến mức giảm sâu trở nên thiếu tin cậy. Những mức giảm ấy dù tác động trực quan đến người tiêu dùng, nhưng lại không thuyết phục được người mua thông thái. Khi mà có rất nhiều kênh tham khảo, thì sẽ không có điều gì có thể giấu được người tiêu dùng. Có ý kiến người tiêu dùng cho rằng, bên cạnh một số cửa hàng thiếu minh bạch về giá, họ còn gặp phải tình trạng hàng chất lượng kém, lỗi mốt hoặc tồn kho được bày bán ra trong dịp này.

Khuyến mãi là một trong những hình thức kích cầu mua sắm trong ngắn hạn rất phổ biến. Tuy nhiên, trong thời đại số hóa, mọi thông tin trở nên minh bạch thì văn hóa khuyến mãi là điều phải được chú trọng hơn. Bởi vì chữ tín trong kinh doanh lúc nào cũng quý, vượt lên trên mọi chiêu thức bán hàng. Những biển hiệu giảm giá có sâu đến mấy, nhưng nếu như không tạo ra cảm giác yên tâm cho người tiêu dùng khiến họ móc ví, thì cũng sẽ trở nên vô tác dụng. Để trị căn bệnh “khuyến mãi ảo” tràn lan, bên cạnh phản ứng của người tiêu dùng, cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý thị trường kiểm tra lịch sử bán hàng của các cửa hàng xem trước đó những mặt hàng hạ giá này có giá bán là bao nhiêu và phạt nặng nếu phát hiện gian dối.

Kích cầu tiêu dùng cuối năm phải được nhận thức không chỉ là việc bán thêm được bao nhiêu hàng, giải phóng được lượng hàng tồn kho như thế nào; mà chính là cơ hội để các cửa hàng giữ chân và mở rộng thêm đối tượng khách hàng. Quản lý, giám sát tốt điều đó vừa tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, vừa phát huy được hiệu quả của kênh bán hàng truyền thống, cũng như giúp thúc đẩy lành mạnh thị trường.

Tuệ Minh