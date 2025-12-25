Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là những tháng cuối năm, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt, tập trung lỗi vi phạm nồng độ cồn, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện khi tham gia giao thông.

Dịp cuối năm thường có nhiều sự kiện gặp mặt, liên hoan, nên nhiều người thường nể nang uống rượu, bia nhưng vẫn tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho bản thân và cộng đồng. Để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Trong đó, tập trung phát hiện vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các cung đường, tuyến phố chính trên địa bàn. Thường xuyên thay đổi vị trí, khung giờ kiểm tra và thực hiện kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn, để có biện pháp xử lý vi phạm.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã bám nắm địa bàn, trực tiếp gặp gỡ chủ các nhà hàng, quán ăn... tuyên truyền, ký cam kết thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý trên 16.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn, trong đó có trên 15.000 trường hợp mô tô, xe gắn máy.

Trung tá Trịnh Đình Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Bám sát kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông và của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng phương án, tăng cường 100% lực lượng trực cùng công an các phường, xã tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường chính. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi luôn nêu cao vai trò tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với trường hợp vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn. Chúng tôi khuyến cáo người dân trong dịp cuối năm là thời điểm có nhiều hoạt động liên hoan nên khi đã sử dụng rượu, bia là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

Có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn của Phòng Cảnh sát giao thông vào tối 10/12/2025, chứng kiến hầu hết người điều khiển phương tiện đều chấp hành nghiêm hiệu lệnh và yêu cầu kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Qua kiểm tra, đại đa số người tham gia giao thông đều nhận thức rõ những hậu quả, tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nên rất tự giác chấp hành...

Anh Lê Văn Dũng ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, cảnh báo về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Bản thân tôi cũng như nhiều người dân đã ý thức được trách nhiệm và sự an toàn của bản thân nên khi tham gia giao thông sẽ không sử dụng rượu bia".

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền người dân đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Tăng cường tuần lưu, cảnh báo tai nạn giao thông, đặc biệt thành lập các tổ, chốt xử lý nghiêm đối với các hành vi sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh việc siết chặt xử lý nồng độ cồn của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức cá nhân, “phía trước tay lái là cuộc sống”, chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”... góp phần bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh.

Bài và ảnh: Quốc Hương