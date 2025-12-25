Tiếp nhận thêm 3,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo số 02 về kết quả tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, Nhân dân xã Quảng Ninh. (Ảnh: Phan Nga)

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 26/11/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Từ ngày 26/11 đến 09h45 ngày 23/12, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền là: 3.479.775.091 đồng.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và tiếp tục tham gia ủng hộ để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, từ ngày 26/11 đến 11h04 ngày 11/12, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận được 1.331.653.091 đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ.

Theo kế hoạch, đợt vận động ủng hộ kéo dài đến ngày 28/12/2025.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân ủng hộ thông qua số tài khoản: 8605574999 - tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC TINH THANH HOA Nội dung chuyển tiền ghi rõ: "Ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra". Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: số 16, đường Hạc Thành, phường Hạc Thành.

NM