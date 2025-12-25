Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên cao tốc

Tuyết Hạnh - Cao Hường
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Rạng sáng 25/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Ninh Bình tham gia cứu nạn vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên cao tốc

Rạng sáng 25/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Ninh Bình tham gia cứu nạn vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên cao tốc

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe tải.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 đóng quân tại phường Bỉm Sơn đến hiện trường ứng cứu.

Giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên cao tốc

Lực lượng chức năng và người dân tiếp cận vị trí mắc kẹt, giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tam Điệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá phần đầu xe khách bị biến dạng để tiếp cận vị trí mắc kẹt.

Giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên cao tốc

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sau thời gian ngắn triển khai phương án cứu nạn, lực lượng chức năng đã lần lượt đưa thành công 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời.

Tuyết Hạnh - Cao Hường

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #công an tỉnh Thanh Hóa #Tai nạn giao thông #Ninh bình #Cao tốc #Nạn nhân #Triển khai #phường Bỉm Sơn #Mắc kẹt #Phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, người dân xã Xuân Du đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang phát triển cây riềng, cây đào gắn với nhu cầu thị trường. Sự chuyển hướng này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với...
Xin đừng “ham của rẻ”

Xin đừng “ham của rẻ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thêm một vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường kiểm tra một ô tô phát hiện trên xe...
“Tiếng trống học bài” ở Thọ Lập

“Tiếng trống học bài” ở Thọ Lập

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ nhiều năm nay, "Tiếng trống học bài” đã trở thành những âm thanh quen thuộc đối với học sinh và người dân trên địa bàn xã Thọ Lập. Mô hình không chỉ giúp hình thành cho học sinh thói quen học tập đúng giờ, mà trên cơ sở phối hợp giữa nhà trường,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh