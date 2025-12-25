Giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên cao tốc

Rạng sáng 25/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Ninh Bình tham gia cứu nạn vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe tải.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 đóng quân tại phường Bỉm Sơn đến hiện trường ứng cứu.

Lực lượng chức năng và người dân tiếp cận vị trí mắc kẹt, giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tam Điệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá phần đầu xe khách bị biến dạng để tiếp cận vị trí mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sau thời gian ngắn triển khai phương án cứu nạn, lực lượng chức năng đã lần lượt đưa thành công 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời.

Tuyết Hạnh - Cao Hường