Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đề xuất giảm mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe

VGP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Đề xuất giảm mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Đề xuất giảm mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe

Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông

Về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, Bộ Tài chính cho biết, mức thu lệ phí hiện quy định tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 71/2025/TT-BTC.

Tại công văn số 4800/BCA-H01 ngày 24/10/2025 của Bộ Công an đã đề xuất cụ thể mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 71/2025/TT-BTC (giảm 30% so với mức thu hiện hành), đối với mức thu lệ phí cấp đổi biển số không đề nghị sửa đổi.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo hướng giảm 30% so với mức thu lệ phí hiện hành tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số) như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

Số TT

Nội dung thu lệ phí

Khu vực I

Khu vực II

I

Cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới

1

Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 Mục này

350.000

100.000

2

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up)

14.000.000

140.000

3

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời

140.000

105.000

4

Xe mô tô

a

Trị giá đến 15.000.000 đồng

700.000

105.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

1.400.000

105.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

2.800.000

105.000

II

Cấp đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới

1

Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

a

Xe ô tô

105.000

b

Xe mô tô

70.000

2

Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số

35.000

3

Cấp đổi biển số

a

Xe ô tô

100.000

b

Xe mô tô

50.000

III

Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời

1

Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy

35.000

2

Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại

105.000

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.

Đối với xe ô tô, xe mô tô của công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì áp dụng mức thu tại khu vực I.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.

VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-giam-muc-thu-le-phi-cap-chung-nhan-dang-ky-bien-so-xe-102251223170241401.htm

Từ khóa:

#Phương tiện #Quy định #Bộ tài chính #Xe ô tô #Cấp đổi #Đề xuất #Lệ phí đăng ký #khu vực #Mô tô #Cảnh sát giao thông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, người dân xã Xuân Du đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang phát triển cây riềng, cây đào gắn với nhu cầu thị trường. Sự chuyển hướng này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với...
Xin đừng “ham của rẻ”

Xin đừng “ham của rẻ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thêm một vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường kiểm tra một ô tô phát hiện trên xe...
“Tiếng trống học bài” ở Thọ Lập

“Tiếng trống học bài” ở Thọ Lập

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ nhiều năm nay, "Tiếng trống học bài” đã trở thành những âm thanh quen thuộc đối với học sinh và người dân trên địa bàn xã Thọ Lập. Mô hình không chỉ giúp hình thành cho học sinh thói quen học tập đúng giờ, mà trên cơ sở phối hợp giữa nhà trường,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh