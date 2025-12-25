Chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách

Trong bối cảnh đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, việc chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách luôn được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ việc triển khai đầy đủ các chế độ ưu đãi đến huy động nguồn lực xã hội hóa, công tác an sinh xã hội đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hội đồng hương Hà Lĩnh tại Hà Nội khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Tống Sơn.

Thực tế cho thấy, các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời, với quy mô ngày càng lớn. Toàn tỉnh hiện đang chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 63.400 đối tượng, đồng thời giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho trên 54.900 trường hợp cùng nhiều chính sách ưu đãi khác. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách người có công trong năm ước khoảng 2.992 tỷ đồng, thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước trong việc bảo đảm đời sống cho các đối tượng chính sách.

Không dừng lại ở việc chi trả trợ cấp, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ người có công được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Trong năm, các cơ quan chức năng đã ban hành 11.777 quyết định và văn bản liên quan đến chế độ, chính sách; duyệt 5.365 hồ sơ, giao 433 hồ sơ cho đối tượng; mã hóa 1.249 hồ sơ tăng mới và bổ sung dữ liệu. Bên cạnh đó, việc cấp mới và cấp lại các giấy tờ chính sách cũng được thực hiện kịp thời, với 405 thẻ người có công, 997 bằng Tổ quốc ghi công được cấp lại, cùng 145 hồ sơ được tra cứu, rút hồ sơ gốc để giải quyết chế độ.

Đặc biệt, công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, thể hiện trách nhiệm và chiều sâu nhân văn. Việc phối hợp thu nhận 36.845 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn mở ra hy vọng cho hàng chục nghìn gia đình trong hành trình tìm lại tên tuổi cho người thân đã hy sinh. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, bảo đảm trang nghiêm, đúng nghi lễ.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Nhân các dịp lễ lớn, như Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh, các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 454.277 lượt người có công và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 155,16 tỷ đồng. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời, góp phần sưởi ấm lòng người.

Nhờ sự chăm lo toàn diện ấy, đến nay 99,8% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Đây là kết quả cụ thể, phản ánh hiệu quả chính sách và sự lan tỏa sâu rộng của tinh thần nghĩa tình trong toàn xã hội.

Song hành với chính sách ưu đãi người có công, công tác chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn lực xã hội hóa được huy động ngày càng lớn, góp phần tạo nên mạng lưới an sinh rộng khắp. Trong năm 2025, các cấp đã vận động, tiếp nhận 507.521 suất quà, với tổng trị giá trên 226 tỷ đồng, để hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô hỗ trợ, mà còn cho thấy sự chung tay, sẻ chia mạnh mẽ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận hơn 452 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp đã phân bổ, hỗ trợ xây mới 7.001 căn nhà, sửa chữa 1.729 căn, với tổng kinh phí 425,124 tỷ đồng. Cùng với các nguồn lực khác, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa 14.780 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành 100% kế hoạch theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những ngôi nhà kiên cố được bàn giao không chỉ giúp người nghèo ổn định chỗ ở, mà còn tạo tiền đề để họ an tâm lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Các cấp đã kịp thời vận động, tiếp nhận 101 tỷ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 10; đồng thời ủng hộ 201 triệu đồng cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị bão lũ. Từ nguồn lực tiếp nhận, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã kịp thời phân bổ 98,6 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh và 10 tỉnh bạn, góp phần giúp người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống...

Những con số cụ thể, những kết quả rõ nét trong chăm lo người nghèo và gia đình chính sách cho thấy, khi chính sách đúng đắn gặp được sự đồng lòng của xã hội, an sinh sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển. Chung tay sẻ chia không chỉ giúp người yếu thế vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn bồi đắp niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Trường Giang