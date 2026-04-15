Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu đề xuất 4 điểm thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Ngày 14/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – UAE, đồng thời đề xuất 4 định hướng nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 14 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Xinhua

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định UAE là đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Trung Quốc, nhấn mạnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển ổn định, với tin cậy chính trị được củng cố và hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng mở rộng.

Ông cho biết hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ, duy trì trao đổi cấp cao, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh kết nối chiến lược và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ, cũng như giáo dục, hàng không và du lịch nhằm củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc và BRICS, phát huy vai trò ổn định của quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động, đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai.

Về tình hình Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh, hai bên đã trao đổi quan điểm. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh lập trường nhất quán của Trung Quốc là thúc đẩy đối thoại và giải pháp hòa bình, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng.

Nhân dịp này, ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông, gồm:

Thứ nhất, kiên trì nguyên tắc chung sống hòa bình, thúc đẩy các quốc gia trong khu vực cải thiện quan hệ, hướng tới xây dựng cấu trúc an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững.

Thứ hai, tôn trọng chủ quyền quốc gia, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của các nước trong khu vực, đồng thời bảo vệ an toàn cho con người và các cơ sở, tổ chức.

Thứ ba, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, duy trì hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung tâm, phản đối việc áp dụng chọn lọc các quy định quốc tế.

Thứ tư, kết hợp hài hòa giữa phát triển và an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển khu vực, qua đó củng cố nền tảng cho ổn định lâu dài. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội từ quá trình hiện đại hóa để hỗ trợ các nước trong khu vực.

Thái tử UAE đánh giá cao vai trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy giải pháp chính trị cho tình hình Trung Đông hiện nay. Ảnh: Xinhua

Về phía UAE, Thái tử Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan cho biết nước này coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc và sẵn sàng cùng Bắc Kinh triển khai các nhận thức chung cấp cao, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thái tử UAE cũng đánh giá cao vai trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy giải pháp chính trị cho tình hình Trung Đông hiện nay.

Ông khẳng định UAE sẽ tăng cường phối hợp với Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngừng bắn, sớm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế và hạn chế tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng.

Đồng thời, phía UAE cam kết bảo đảm an toàn cho công dân và các cơ sở của Trung Quốc.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua