Chủ tịch Quốc hội Lebanon: Thỏa thuận Mỹ - Israel - Lebanon “sẽ không được thông qua”

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, đồng minh của lực lượng Hezbollah, rạng sáng 29/6 tuyên bố thỏa thuận khung ba bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ sẽ không được thông qua vì không bảo đảm các quyền lợi của Lebanon.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, đồng minh của lực lượng Hezbollah tuyên bố thỏa thuận khung ba bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ sẽ không được thông qua vì không bảo đảm các quyền lợi của Lebanon. Ảnh: Thearabweekly.

Trong tuyên bố do phong trào Amal của ông Berri công bố, ông nhấn mạnh: “Thỏa thuận này sẽ không được thông qua và sẽ không được thực hiện dưới hình thức hiện tại”, đồng thời cho rằng đây là “một thỏa thuận mang tính áp đặt, chứ không phải một thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Lebanon”. Theo nội dung thỏa thuận, đây được xem là khuôn khổ mở đường cho hòa bình giữa Lebanon và Israel, đồng thời quy định việc Israel rút quân khỏi Lebanon sẽ gắn với điều kiện Hezbollah phải giải giáp.

Cuộc không kích của Israel nhắm vào một đường hầm dài 200 mét bên dưới làng Majdal Zoun. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Israel ngày 28/6 tuyên bố đã phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Mỹ đã được thông báo trước về vụ tấn công nhắm vào một đường hầm dài 200 mét ở thị trấn Majdal Zoun. Tuyên bố cho biết đường hầm chứa hàng trăm vũ khí và bệ phóng. Vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các phiến quân Hezbollah được trang bị lựu đạn phóng rocket và phá hủy một bệ phóng rocket ở khu vực Nabatieh thuộc miền nam Lebanon. Trong tuyên bố được đưa ra vào tối 28/6, Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực an ninh ở miền nam Lebanon và sẽ “tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố, loại bỏ các mối đe dọa khỏi các cộng đồng phía bắc và bảo vệ an ninh cho công dân Israel”.

Sáng sớm ngày 29/6, Lãnh đạo Hezbollah, Naim Qassem tái khẳng định lập trường phản đối thỏa thuận an ninh Mỹ - Israel - Lebanon và cho biết lực lượng này vẫn bảo lưu quyền tự vệ sau nhiều cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực miền Nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Trong một tuyên bố, ông Qassem nhấn mạnh rằng lực lượng này “một lần nữa khẳng định những gì phía đối phương đã thực hiện là hành động vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn mà lực lượng vẫn tuân thủ cho đến nay”, đồng thời cho biết đang theo dõi và ghi nhận các hành động vi phạm đó, và “bảo lưu quyền bảo vệ Tổ quốc và người dân”.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews, Reuters.