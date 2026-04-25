Chủ tịch EC: Hợp tác an ninh, quốc phòng giữa EU - Trung Đông mang tính sống còn

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế với các đối tác Trung Đông, nhằm giảm thiểu tác động lan rộng từ cuộc xung đột Iran và thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho tình hình khu vực.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp tại Nicosia (Síp). Ảnh: Euronews

Tuyên bố được đưa ra ngày 24/4 trong khuôn khổ cuộc gặp tại Nicosia (Síp), bên lề hội nghị thượng đỉnh EU, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia Trung Đông, trong đó có Lebanon, Ai Cập, Syria và Jordan, cùng Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh, mối liên hệ chặt chẽ giữa an ninh châu Âu và Trung Đông, đồng thời khẳng định hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai khu vực mang tính sống còn trong bối cảnh hiện nay. Ông cho rằng, các thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa các bên liên quan là tín hiệu tích cực, song các bên cần tiếp tục tham gia đàm phán một cách thiện chí để đạt được hòa bình lâu dài.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh EU tại Nicosia, ngày 24 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters

Ông Costa khẳng định, EU không phải là một bên trong xung đột, nhưng sẽ đóng vai trò trong tiến trình tìm kiếm giải pháp, nhằm bảo đảm ổn định khu vực và an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặc dù không đạt được quyết định chính thức nào, hội nghị đã tạo diễn đàn để thảo luận về tác động của xung đột đối với Trung Đông và châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Eo biển Hormuz và các biến động liên quan đến thương mại hàng hải.

Một số quan chức EU cũng đề xuất khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia hộ tống tàu thương mại và rà phá thủy lôi tại khu vực, song kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn thảo luận sơ bộ.

Trong khi đó, EU khẳng định tiếp tục hỗ trợ các quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong các lĩnh vực năng lượng, di cư và chuyển đổi số - những trụ cột được coi là chiến lược trong quan hệ hai khu vực.

Tham dự cuộc họp, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa nhấn mạnh, quan hệ với EU là “thiết yếu và không thể tránh khỏi” để bảo đảm ổn định khu vực và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết các xung đột đang diễn ra.

Minh Phương

Nguồn: Euronews