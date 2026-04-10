Chủ tịch Cuba khẳng định không có ý định từ chức trước sức ép từ bên ngoài

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định ông không có ý định từ chức trước sức ép từ bên ngoài, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đối thoại cởi mở với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của NBC News, ông Díaz-Canel được hỏi về khả năng từ chức nếu điều đó có thể góp phần cải thiện tình hình tại Cuba. Trả lời câu hỏi, ông nhấn mạnh vai trò lãnh đạo được xác định trong khuôn khổ hệ thống chính trị của quốc gia, khẳng định Cuba là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và các vị trí lãnh đạo không chịu sự chi phối từ bên ngoài. Theo ông, việc đảm nhiệm cương vị xuất phát từ sự tín nhiệm trong nước.

Ông cho biết việc tiếp tục giữ chức vụ phụ thuộc vào đánh giá của người dân, đồng thời khẳng định sẽ tôn trọng ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh Cuba và Mỹ vẫn duy trì một số kênh trao đổi, dù chưa công bố chi tiết cụ thể. Ông Díaz-Canel cho rằng vẫn tồn tại khác biệt trong cách tiếp cận giữa hai bên.

Ông cũng đề cập tác động của một số chính sách hiện hành đối với đời sống kinh tế - xã hội của Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, khi nguồn cung nhiên liệu còn hạn chế, ảnh hưởng đến giao thông, y tế và sản xuất. Theo ông, Cuba sẵn “tham gia đối thoại và thảo luận mọi vấn đề mà không có bất kỳ điều kiện nào, Mỹ không yêu cầu thay đổi hệ thống chính trị của Cuba, cũng như Cuba không yêu cầu thay đổi hệ thống của Mỹ”.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng gặp khó khăn, Cuba đang tìm kiếm các giải pháp bổ sung, trong đó có việc tiếp nhận các lô hàng dầu từ đối tác quốc tế. Cuối tháng 3, một tàu chở dầu đã cập cảng Cuba, đánh dấu nguồn cung đáng kể sau thời gian gián đoạn.

Hiện Cuba mới đáp ứng được một phần nhu cầu nhiên liệu trong nước, trong khi việc đa dạng hóa nguồn cung vẫn đang được thúc đẩy nhằm giảm áp lực đối với nền kinh tế.

Thanh Giang

Nguồn: AP News.