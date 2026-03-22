Ngoại trưởng Cuba: Sẵn sàng đối thoại “nghiêm túc” với Mỹ, nhấn mạnh không can thiệp công việc nội bộ

Theo nguồn Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 22/3, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla cho biết Cuba sẵn sàng tiến hành “đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm” với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, song điều kiện tiên quyết là không can thiệp vào công việc nội bộ cũng như hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: News.cn

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao giữa Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và châu Phi tổ chức tại Bogotá, ông Rodríguez nhấn mạnh Cuba, cũng như nhiều quốc gia Mỹ Latinh, Caribe và châu Phi, từng trải qua thời kỳ thuộc địa kéo dài và các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Theo ông, các nước này hiện vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính hệ thống bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa và cơ chế tài chính quốc tế do Mỹ giữ vai trò chi phối.

Ngoại trưởng Cuba cho rằng cộng đồng quốc tế đang chứng kiến sự quay trở lại của các hành động mang tính áp đặt, đồng thời chỉ trích chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh” của Mỹ là biểu hiện mới của việc gây sức ép, đe dọa và sử dụng các biện pháp cưỡng ép.

Ông Rodríguez khẳng định Cuba sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời phản đối các biện pháp hạn chế gần đây của Mỹ liên quan đến nguồn cung năng lượng đối với Cuba. Theo ông, những nỗ lực nhằm gia tăng khó khăn kinh tế để buộc Cuba từ bỏ chủ quyền và độc lập sẽ không đạt được mục tiêu.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Cuba cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên CELAC và các quốc gia châu Phi, đồng thời kêu gọi thúc đẩy xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và bình đẳng hơn, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết về con đường phát triển của mỗi quốc gia.

Cũng trong ngày 21/3, hệ thống điện quốc gia của Cuba đã sụp đổ hoàn toàn, đánh dấu lần thứ hai trong vòng một tuần và là sự cố lớn thứ ba trong tháng này, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.

Công ty điện lực quốc gia Cuba cho biết sự cố “mất kết nối toàn bộ hệ thống điện quốc gia” xảy ra vào tối cùng ngày, đồng thời cho biết đang triển khai các biện pháp khôi phục cung cấp điện.

Theo ước tính, sự cố đã ảnh hưởng tới khoảng 10 triệu dân, trong bối cảnh hệ thống điện của Cuba vốn đã chịu áp lực lớn do thiếu nhiên liệu và thiết bị lạc hậu.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters