Chủ nhà Thái Lan bị chỉ trích vì sự cố Quốc ca và cờ quốc gia tại SEA Games 33; Arsenal xây chắc ngôi đầu Ngoại Hạng Anh

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn U22 Lào 2-1 trong trận ra quân SEA Games 33

U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm trong trận mở màn SEA Games 33 trước U22 Lào với chiến thắng 2-1, nhưng đây là một kết quả được đánh giá là nhọc nhằn và gây thất vọng.

U22 Việt Nam chiến thắng nhưng màn thể hiện chưa thật sự thuyết phục.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt, đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ có thể thắng sát nút. Chiến thắng còn gây tranh cãi với bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Đình Bắc, khi tình huống trước đó Quốc Việt có dấu hiệu việt vị nhưng trọng tài cuối cùng vẫn công nhận bàn thắng.

Sự thất vọng chủ yếu đến từ màn trình diễn thiếu hiệu quả: U22 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội nhưng tấn công bế tắc, lặp lại điểm yếu cố hữu về khả năng dứt điểm. Lối chơi thiếu đột biến và hàng phòng ngự còn để lộ sơ hở trong các pha phản công cho thấy HLV Kim Sang Sik vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề của đội nhà.

Chủ nhà Thái Lan bị chỉ trích vì sự cố Quốc ca và cờ quốc gia tại SEA Games 33

Nước chủ nhà Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Đông Nam Á do những sai sót nghiêm trọng trong công tác tổ chức SEA Games 33, đặc biệt liên quan đến đội tuyển Việt Nam và Lào.

Cụ thể, trước trận đấu bóng đá nam U22 Việt Nam gặp U22 Lào, Ban Tổ chức (BTC) đã không bật nhạc Quốc ca của cả hai nước, khiến các cầu thủ phải hát Quốc ca “chay”.

Sự cố này xảy ra chỉ một ngày sau sai sót khác, khi BTC nhầm lẫn quốc kỳ Việt Nam và Lào thay cho Thái Lan và Indonesia trong phần giới thiệu trận đấu bóng đá nữ. Các cổ động viên từ Lào, Việt Nam và các nước khác đều bày tỏ sự thất vọng, cho rằng chủ nhà Thái Lan thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng các đoàn tham dự.

Loạt trận vòng 14 Premier League: Arsenal xây chắc ngôi đầu, Aston Villa đua vô địch

Loạt trận vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12 đã chứng kiến những diễn biến gay cấn ở cả nhóm đầu và nhóm cuối bảng.

Arsenal xây chắc ngôi đầu.

“Pháo thủ” đã đánh bại Brentford 2-0 nhờ các pha lập công của Mikel Merino (phút 11) và Bukayo Saka (phút 90+1). Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City, tiếp tục bất bại trên sân nhà và củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

Địa chấn tại Premier League khi Leeds quật ngã đối thủ đang đua vô địch.

Nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB Chelsea bất ngờ thất bại thảm hại 1-3 trước chủ nhà Leeds United, đội đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Chelsea để thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp một và chỉ gỡ được 1 bàn nhờ công của Pedro Neto.

Thảm họa được ấn định ở phút 72 với pha lập công của Calvert-Lewin. Thất bại này khiến thầy trò HLV Enzo Maresca giậm chân ở vị trí thứ 4, kém Arsenal 9 điểm.

Aston Villa đại thắng, vươn lên thứ 3.

Aston Villa đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Brighton 4-3, dù bị dẫn trước 0-2 ngay từ đầu hiệp một. Ollie Watkins lập cú đúp, cùng các bàn thắng của Amadou Onana và Donyell Malen giúp Villa giành chiến thắng thứ 8 trong 9 vòng gần nhất.

Kết quả này đưa Aston Villa vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 6 điểm.

Liverpool thoát thua nhờ khoảnh khắc của Chiesa ở những phút cuối trận.

Liverpool hòa Sunderland 1-1, nhưng đã thoát khỏi thất bại cay đắng nhờ pha cứu thua khó tin của tiền đạo Federico Chiesa ngay trên vạch vôi ở những phút cuối trận.

Trận hòa này là lời cảnh báo rõ ràng cho HLV Arne Slot về sự thiếu tập trung của đội bóng trong việc duy trì cấu trúc phòng ngự.

Real Madrid thắng nhẹ nhàng 3-0, Kylian Mbappé bùng nổ với cú đúp

Real Madrid đã giành chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao, tiếp tục bám đuổi sát sao Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Kylian Mbappé.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ.

Ngay từ phút thứ 7, Mbappé đã mở tỷ số bằng một cú sút xa không thể cản phá. Cuối hiệp một, anh tiếp tục ghi dấu ấn với pha đánh đầu trả ngược tinh tế, kiến tạo cho Camavinga nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Mbappé hoàn tất màn trình diễn thăng hoa của mình bằng cú sút xa đẳng cấp thứ hai ở phút 59, ấn định chiến thắng 3-0. Với ba điểm trọn vẹn này, Real Madrid vững vàng với 36 điểm và tiếp tục gây sức ép lên Barcelona ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

