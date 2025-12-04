Chính quyền Trump dọa cắt giảm viện trợ lương thực cho 21 tiểu bang

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên toàn quốc sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ đe dọa cắt nguồn hỗ trợ lương thực đối với 21 bang từ chối bàn giao dữ liệu cá nhân của hàng triệu người nhận trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) - một động thái mà giới chỉ trích coi là lạm dụng quyền lực và xâm phạm quyền riêng tư, trong khi Washington khẳng định đây là nỗ lực nhằm chống gian lận và “bảo vệ người nộp thuế”.

Chính quyền Trump dọa cắt giảm viện trợ lương thực cho 21 tiểu bang. Ảnh: BBC

Ngày 3/12, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ ngừng chuyển các khoản thanh toán liên bang phục vụ quản lý chương trình tem phiếu thực phẩm cho những tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo kể từ tuần tới, nếu họ không bàn giao dữ liệu về người nhận viện trợ. Đây được xem là bước leo thang mới trong tranh cãi giữa Nhà Trắng và các bang liên quan đến chương trình hỗ trợ lương thực lớn nhất nước Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các bà Rollins nói: “Từ tuần tới, chúng tôi sẽ ngừng chuyển tiền liên bang cho những tiểu bang không tuân thủ.” Ngay sau đó, bà viết trên X rằng bất kỳ tiểu bang nào không cung cấp dữ liệu về các hành vi vi phạm liên quan đến phúc lợi SNAP sẽ không nhận được khoản tiền nào từ nguồn kinh phí hành chính liên bang.

Các lãnh đạo tiểu bang và nhiều quan chức liên bang thuộc đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về việc thu thập thông tin nhạy cảm, bao gồm tình trạng nhập cư và số an sinh xã hội của người hưởng lợi từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). Họ cho rằng động thái này vượt quá thẩm quyền và có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, trong khi USDA khẳng định việc thu thập dữ liệu là cần thiết để phát hiện hành vi gian lận, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng.

Mặc dù phúc lợi trong chương trình SNAP do ngân sách liên bang chi trả, chính quyền các tiểu bang mới là đơn vị trực tiếp quản lý hồ sơ người nhận và vận hành chương trình hằng ngày. Chi phí hành chính được chia sẻ giữa USDA và các bang. Theo kế hoạch tài chính của ông Trump, còn được gọi là “Dự luật to lớn, đẹp đẽ”, phần lớn chi phí hành chính và một phần chi phí phúc lợi sẽ được chuyển dần sang cho các tiểu bang tự chi trả.

Trong khi tranh chấp pháp lý vẫn chưa khép lại, USDA cho biết cơ quan đã lập một nhóm chuyên trách về tính toàn vẹn của SNAP để phân tích dữ liệu từ các tiểu bang và sẽ tiếp tục gửi cảnh báo chính thức nếu những bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo không tuân thủ yêu cầu. Theo thư gửi các tiểu bang vào tháng 11, đến nay đã có 28 bang chuyển dữ liệu cho cơ quan liên bang.

SNAP, còn được gọi là tem phiếu thực phẩm, hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp trang trải chi phí mua thực phẩm. Khoảng 41,7 triệu người đã dựa vào chương trình trong năm tài khóa 2024, tương đương gần 12% dân số Mỹ.

Lê Hà

Nguồn: Aljazeera