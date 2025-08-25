Chinh phục IELTS Speaking Part 1 & IELTS Speaking Part 2 hiệu quả cùng DOL Academy

Trong hành trình chinh phục IELTS, kỹ năng Speaking luôn là “nút thắt” nhiều thí sinh lo ngại. Với phương pháp LinearThinking độc quyền và kho bài mẫu Speaking Part 1 & 2 miễn phí, DOL Academy đang trở thành điểm đến tin cậy giúp học viên vượt qua phần thi nói một cách hiệu quả, tự nhiên và tự tin.

Hiểu đúng về kỹ năng Speaking trong IELTS

IELTS Speaking là gì?

IELTS là kỳ thi đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Anh. Kỹ năng Speaking, dù chỉ chiếm phần nhỏ thời gian thi, lại đóng vai trò quyết định đến kết quả cuối cùng. Phần thi Speaking không đơn thuần kiểm tra khả năng ghi nhớ, mà phản ánh trực tiếp năng lực giao tiếp thực tế của thí sinh. Đây cũng là phần thi giúp thể hiện rõ tư duy, sự linh hoạt và khả năng phản xạ ngôn ngữ của người học

Điểm khác biệt rõ rệt nhất trong từng Part 1, 2, 3 Speaking?

Trong bài thi IELTS Speaking, giám khảo có mục tiêu khác nhau ở từng phần. Ở IELTS Speaking Part 1 , họ muốn kiểm tra khả năng phản xạ tự nhiên của thí sinh qua những chủ đề quen thuộc như gia đình, học tập, sở thích.

Sang Part 2, giám khảo đánh giá cách thí sinh phát triển ý tưởng, sắp xếp câu chuyện mạch lạc trong thời gian có hạn dựa trên cue card.

Với Part 3, họ tập trung vào khả năng phân tích, lý giải và tranh luận ở mức độ sâu hơn, nhằm xem thí sinh có đủ vốn ngôn ngữ và tư duy để bàn luận về các vấn đề trừu tượng hay xã hội.

Giới thiệu về phương pháp học tập cùng DOL Academy

DOL Academy hiện là nền tảng luyện thi IELTS trực tuyến miễn phí, do đội ngũ giáo viên người Việt phát triển. Toàn bộ tài liệu – từ bài mẫu đến lời giải – đều được xây dựng dựa trên phương pháp Linearthinking độc quyền. Cách tiếp cận này giúp người học phân tích đề theo tư duy mạch lạc, đơn giản hóa nội dung, từ đó hiểu sâu và trả lời Speaking một cách logic.

Chiến lược học tập IELTS Speaking Part 1

Đây là phần mở đầu của bài thi nói, kéo dài khoảng 4–5 phút. Trong thời gian ngắn này, giám khảo sẽ đặt những câu hỏi xoay quanh các chủ đề quen thuộc như gia đình, công việc, sở thích hoặc quê hương,...

Cấu trúc và tiêu chí chấm điểmPhần thi này được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí quan trọng: Fluency & Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range & Accuracy, và Pronunciation (bestmytest.com).

Lỗi thường gặpThí sinh thường mắc các lỗi như trả lời quá ngắn, thiếu ý, dùng từ vựng đơn giản, lặp lại hoặc chưa đảm bảo độ chính xác ngữ pháp. Ngoài ra, phát âm không rõ ràng cũng là nguyên nhân khiến điểm số Speaking Part 1 bị ảnh hưởng.

Cách luyện tập hiệu quả

Bài mẫu trả lời IELTS Part 1 với đầy đủ ghi âm, gợi ý từ vựng liên quan và cách trả lời tại website DOL Academy.

Để cải thiện, người học nên tập brainstorm nhanh các ý chính cho từng chủ đề. Khi trả lời, cần biết cách mở rộng câu một cách tự nhiên bằng lý do, ví dụ hoặc cảm xúc cá nhân. Kho tài liệu miễn phí tại DOL Academy hiện bao gồm nhiều nhóm chủ đề đa dạng như Study & Work, Family & Hometown,...

Chiến lược học tập IELTS Speaking Part 2

Ở phần này, thí sinh sẽ nhận một thẻ cue card và có 1 phút chuẩn bị trước khi trình bày bài nói trong vòng 2 phút theo format yêu cầu. Đây là phần kiểm tra khả năng phát triển ý tưởng cũng như kỹ năng kể chuyện mạch lạc của người dự thi.

Cấu trúc & tiêu chí chấm điểmMột bài nói IELTS Speaking Part 2 cần có cấu trúc rõ ràng, bao gồm mở đầu, phần phát triển ý và kết thúc. Về chấm điểm, giám khảo áp dụng cùng bốn tiêu chí như Part 1 nhưng yêu cầu cao hơn về sự mạch lạc, độ sâu nội dung và phản xạ ngôn ngữ.

Khó khăn thường gặpNhiều thí sinh không quản lý tốt quỹ thời gian 2 phút, dẫn đến nói dở dang hoặc lặp ý. Việc thiếu ý tưởng để phát triển câu chuyện cũng là thách thức lớn. Ngoài ra, ngắt quãng quá nhiều hoặc dùng từ ngữ thiếu phù hợp khiến bài nói mất đi tính tự nhiên và logic.

Cách luyện tập hiệu quả

Các bài sample đạt band 8.0 từ các chủ đề khác nhau đều có sẵn tại website DOL Academy.

Một trong những phương pháp hiệu quả được DOL gợi ý là 4-step: hiểu đề, brainstorm nhanh, lập dàn ý và luyện nói hoàn chỉnh. Người học cũng nên thường xuyên ghi âm bài nói để tự đánh giá điểm mạnh – điểm yếu. Bên cạnh đó, tham khảo các sample chất lượng từ DOL Academy sẽ giúp mở rộng ý tưởng và học cách triển khai nội dung thuyết phục hơn.

IELTS Speaking Part 1 & Part 2 đóng vai trò then chốt để đạt điểm Speaking cao. Với hệ thống sample bài chi tiết, phương pháp Linearthinking rõ ràng, công cụ hỗ trợ tự học và lớp học trực tiếp, DOL Academy là nền tảng tin cậy để học viên tự tin bứt phá band điểm Speaking.

