Chi tiêu quốc phòng NATO tăng gần 20%

Theo báo cáo thường niên công bố ngày 26/3 tại Brussels, chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu và Canada tăng gần 20% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp duy trì đà tăng mạnh.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đánh giá mức tăng này là “ấn tượng”, cho thấy các đồng minh ngày càng chú trọng hơn tới yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh môi trường quốc tế diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, Đức đã nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phản ánh sự điều chỉnh rõ rệt trong chính sách.

Theo báo cáo, tổng chi tiêu quốc phòng của châu Âu và Canada đạt 574 tỷ USD trong năm 2025, tăng 20% so với năm trước. Tính từ năm 2014, mức chi này đã tăng hơn gấp đôi về giá trị thực tế.

Lần đầu tiên, tất cả các quốc gia thành viên NATO đều đạt mục tiêu chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Một số nước đã vượt ngưỡng này, tiến gần hoặc đạt mục tiêu mới 3,5% GDP đặt ra cho năm 2035.

Mỹ tiếp tục là nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất với 838 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng ngân sách NATO. Tuy nhiên, tỷ trọng của Mỹ đã giảm so với năm trước, cho thấy sự gia tăng đóng góp từ các đồng minh châu Âu và Canada.

Dù vậy, mức chi giữa các quốc gia vẫn chưa đồng đều. Một số nước như Bỉ, Canada, Tây Ban Nha và Italia mới chỉ đạt ngưỡng 2% GDP, trong khi nhiều quốc gia Đông Âu và Bắc Âu duy trì tỷ lệ cao hơn.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở La Haye (Hà Lan) tháng 6/2025, các nước thành viên đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan.

NATO hoan nghênh các nước thành viên đạt mức chi tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng. Ảnh: DW.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh việc tăng chi tiêu là cần thiết để bảo đảm chia sẻ gánh nặng an ninh công bằng hơn trong liên minh. Đồng thời cảnh báo môi trường an ninh tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó Nga vẫn được xem là thách thức đáng kể đối với khu vực châu Âu - Đại Tây Dương.

Thanh Giang

Nguồn: DRM News, DW.