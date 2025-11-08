“Cầu nối” trong xây dựng nông thôn mới ở Thành Vinh

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thành Vinh luôn quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, khơi dậy được nguồn lực to lớn trong Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại thôn Thống Nhất, xã Thành Vinh.

Từ một thôn miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay bộ mặt NTM ở thôn Thống Nhất đã và đang có nhiều khởi sắc, với những tuyến đường bê tông mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Chia sẻ về hành trình đổi thay đó, ông Trần Duy Khang, bí thư chi bộ, trưởng thôn Thống Nhất, cho biết: Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể trong thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ”.

Năm 2018, thôn Anh Thành và thôn Cự Nhan sáp nhập thành thôn Thống Nhất, nhà văn hóa thôn Anh Thành được chọn là nơi sinh hoạt chung của người dân. Với dân số đông, các hạng mục công trình và thiết chế văn hóa chưa thể đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt của người dân. Vì vậy, để có chỗ hội họp và sinh hoạt thường xuyên cho người dân, chi bộ cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân, từ đó đồng thuận góp công, góp của để đầu tư xây dựng giếng nước, mua sắm bàn ghế, loa đài... với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Từ khi nhà văn hóa được đầu tư, Nhân dân đến họp đông đủ hơn và đây cũng là nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau bàn bạc và đóng góp XDNTM. Từ việc nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, mở rộng đường đến việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi. Do đó, diện mạo NTM có nhiều đổi thay. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn được bê tông hóa, dọc hai bên đường là những hàng rào xanh được người dân cắt tỉa cẩn thận, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, lắp đặt 13 mắt camera tại các trục đường chính, nơi đông người dân qua lại, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong thôn. Từ năm 2021 đến nay, Nhân dân trong thôn Thống Nhất đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang hơn.

Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, sau khi sáp nhập các xã: Thành Vinh, Thành Yên, Thành Mỹ, Thành Minh thành xã Thành Vinh có diện tích tự nhiên 115,47km2, dân số 27.008 người với 2 dân tộc chủ yếu là Kinh và Mường sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 72,2%. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Vinh, Bùi Văn Viền cho biết: “Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, để phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Thành Vinh luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Nổi bật, MTTQ xã đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò chủ thể và tinh thần đoàn kết của Nhân dân trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

2 năm qua, xã đã vận động Nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng để làm các công trình như đường giao thông nông thôn, điện đường chiếu sáng, xây dựng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa. Tiêu biểu như thôn Quyết Thắng xây dựng cổng nhà văn hóa thôn, xây dựng đường điện sáng với tổng kinh phí trên 360 triệu đồng; thôn Lộc Phượng 2 vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đầu tư xây dựng khuôn viên sân vận động, khu vui chơi với tổng kinh phí 290 triệu đồng... Từ những kết quả trên đã góp phần tạo nên sự đổi thay của xã miền núi Thành Vinh, đến nay, xã có 11/32 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM.

Các hoạt động vì người nghèo, như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm vì người nghèo được MTTQ xã triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, trong 2 năm qua xã đã huy động mọi nguồn lực để khởi công xây dựng nhà ở cho 103 hộ, trong đó có 97 hộ xây mới và 6 hộ sửa chữa...

Những việc làm cụ thể trên đã góp phần tạo nên diện mạo NTM ở xã miền núi Thành Vinh, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu đến năm 2030 đạt xã NTM.

Bài và ảnh: Trung Hiếu