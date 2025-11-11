Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được MTTQ các cấp xã Thiệu Hóa phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cũng như việc nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa nắm tình hình tư tưởng của cử tri và Nhân dân tại khu dân cư.

Được chứng kiến buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra vào giữa tháng 7/2025, chúng tôi nhận thấy hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những quyết sách tại Kỳ họp thứ 9 cũng như hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng thời cử tri cũng bày tỏ những băn khoăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân tới diễn đàn Quốc hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị được MTTQ xã phân công ghi chép đầy đủ, chính xác để phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ xã phân loại, tập hợp theo từng nhóm vấn đề như: Lĩnh vực hành chính công và cải cách thủ tục hành chính; về cơ chế tài chính – ngân sách cho cấp xã; về lĩnh vực giáo dục và nguồn nhân lực ngành sư phạm...

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã. Tại các cuộc tiếp xúc, công tác phối hợp ghi biên bản, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ phân công ghi chép đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, MTTQ xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nhóm các lĩnh vực và xây dựng báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

MTTQ xã cũng tăng cường cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình tư tưởng của cử tri và Nhân dân, nắm bắt thông tin trực tiếp từ người dân; nắm bắt qua đội ngũ cán bộ và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng... Các ý kiến được tập hợp, phản ánh tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiến nghị của Nhân dân chưa hoặc đang được giải quyết có liên quan tới một số vấn đề như bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản; các vấn đề về an toàn thực phẩm; sản phẩm nông nghiệp không rõ nguồn gốc; cơ chế, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; chương trình mục tiêu quốc gia và hạ tầng tại các xã trung tâm sau sáp nhập...

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã còn chủ động phối hợp với ngành liên quan thực hiện việc giám sát trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề đối với các vấn đề cử tri, người dân quan tâm. Đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, MTTQ xã phối hợp với thường trực HĐND xã tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và người dân. Nhờ vậy, các kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được giải quyết nhanh hơn. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đơn cử như, tại hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri trước Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, cử tri xã Thiệu Hóa đề nghị UBND tỉnh nâng cấp đê sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Hóa đến xã Thiệu Quang, do đê xuống cấp giao thông đi lại khó khăn. Qua công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của MTTQ xã gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao UBND xã Thiệu Hóa tiến hành kiểm tra, kiểm soát nghiêm các xe quá tải trọng cho phép đi trên đê để hạn chế tình trạng mặt đê xuống cấp; đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện duy tu mặt đê tả sông Chu đoạn từ xã Thiệu Hóa đến xã Thiệu Quang theo quy định...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa Lê Thị Thảo cho biết: Để công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình Nhân dân ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả, thời gian tới MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cũng như việc tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua phản ánh của MTTQ. Đồng thời, thực hiện đổi mới phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do MTTQ chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

