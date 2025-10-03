Cảnh báo về cuộc khủng hoảng ung thư toàn cầu

Một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí y khoa The Lancet (Canada), cho biết, số ca ung thư mới trên toàn thế giới có thể tăng hơn 70% trong 3 thập kỷ qua và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng, với hơn 18 triệu ca tử vong mỗi năm do ung thư dự kiến ​​vào năm 2050.

Phân tích mới nhất dự đoán sự gia tăng đáng kể số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu. Ảnh: The Time of India

Các ước tính được trích từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật, Thương tích và Yếu tố Nguy cơ Toàn cầu (GBD) năm 2023, do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe biên soạn cho biết, hơn một nửa số ca mới và hai phần ba số ca tử vong sẽ xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại các quốc gia có thu nhập cao, số ca ung thư mới và số ca tử vong cũng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, chủ yếu là do dân số già hóa và người dân ở các quốc gia này sống lâu hơn.

Những phát hiện trong nghiên cứu của Lancet lặp lại kết luận của một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới từ tháng 2/2024, dự đoán rằng, số ca ung thư mới sẽ tăng lên 35 triệu ca mỗi năm vào năm 2050, và tỷ lệ tử vong do ung thư sẽ gần như tăng gấp đôi ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Mặc dù già hóa dân số là tất yếu, nhưng hơn 40% số ca tử vong do ung thư liên quan đến các yếu tố có thể kiểm soát. Các nguy cơ này đang lan rộng, đặc biệt ở các nước đang phát triển khi họ chuyển sang lối sống nhanh. Hút thuốc lá vẫn là thủ phạm số một, không chỉ gây ung thư phổi mà còn liên quan ít nhất 15 loại ung thư khác.

Trong số tám loại ung thư được nghiên cứu, chỉ có hai loại, ung thư đại trực tràng và ung thư nội mạc tử cung, cho thấy tỷ lệ tử vong tăng. Các loại ung thư khác bao gồm tuyến giáp, hậu môn, tuyến tụy, thận, u tủy và ruột non. Mặc dù tỷ lệ mắc ung thư vú và thận tăng, tỷ lệ tử vong ở tất cả các nhóm tuổi đã giảm trong những năm gần đây.

Trên thực tế, ung thư vú xâm lấn đã tăng nhanh hơn ở phụ nữ dưới 50 tuổi so với phụ nữ trên 50 tuổi, với mức tăng khoảng 1,4% mỗi năm từ năm 2012 đến năm 2021. Tương tự, tỷ lệ ung thư đại trực tràng tăng 2,4% mỗi năm ở người lớn dưới 50 tuổi và 0,4% ở người lớn từ 50-64 tuổi từ năm 2012 đến năm 2021. Tuy nhiên, số ca tử vong đã giảm một nửa ở cả hai nhóm tuổi này nhờ phát hiện sớm và điều trị được cải thiện, chẳng hạn như liệu pháp miễn dịch.

Lê Hà (Nguồn: Wion, Winnipegfreepress.com)