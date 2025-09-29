Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra sự cố đê tại phường Quảng Phú

Chiều 29/9, ngay sau khi kết thúc hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 10, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục sự cố đê tại phường Quảng Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại phường Quảng Phú.

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 10 và các đợt nước lũ dâng cao trên sông Mã, đê hữu sông Mã đoạn từ K54+750 đến K54+990, giáp ranh giữa phường Quảng Phú và phường Sầm Sơn bị sạt lở mái đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của tuyến đê khu vực phường Quảng Phú.

Lực lượng chức năng khắc phục sự số đê tại phường Quảng Phú.

Báo cáo từ ngành chức năng cho biết, chiều sâu cung sạt từ 1,5-2m, chiều rộng cung sạt từ 1-3,5m. Ngay khi xảy ra sự cố, UBND phường Quảng Phú đã phối hợp cùng Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và cán bộ phường sử dụng phương tiện, vật tư tại chỗ để gia cố, khắc phục sự cố sạt trượt.

Ghi nhận tại hiện trường sự cố, các lực lượng hộ đê đang sử dụng bao tải đất, cọc tre, phên liếp, máy xúc để gia cố chân đê, ngăn ngừa sạt trượt, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn mái đê, thân đê, bảo vệ người và tài sản các hộ dân sống ven đê.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh động viên lực lượng tham gia hộ đê.

Kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương và đánh giá cao UBND phường Quảng Phú và Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời huy động lực lượng, từng bước khắc phục sự cố sạt trượt mái đê theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo xử lý sự cố đê tại phường Quảng Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự báo trong những ngày tới, mực nước trên sông Mã sẽ tiếp tục dâng cao do mưa lớn thượng nguồn sau bão số 10. Điều này sẽ gây ra mối đe dọa rất lớn cho sự an toàn của tuyến đê. Do vậy, các lực lượng tham gia hộ đê tiếp tục khắc phục khó khăn, nhất là những khó khăn do thời tiết gây ra, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ gia cố tuyến đê. Phường Quảng Phú tiếp tục chủ động bảo đảm đầy đủ vật tư, phương tiện cho công tác khắc phục, xử lý sự cố cũng như các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho lực lượng tham gia hộ đê; kịp thời báo cáo các ngành chức năng của tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia khắc phục, xử lý sự cố tuyến đê, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng giao ngành chức năng tham mưu triển khai phương án, giải pháp bảo đảm an toàn đê về lâu dài.

Phong Sắc