Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ký ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Hàng trăm ngôi nhà ở xã Hoằng Giang bị tốc mái, thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây ra một số thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh, theo thống kê sơ bộ tính đến 12 giờ hôm nay (29/9/2025), thiên tai đã làm 2 người chết, 1 người bị thương; 15 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 5 điểm/trường, 1 trạm y tế bị ngập; 47 ha lúa bị ngập; quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở gây tắc đường tại 53 vị trí,...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn; chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các địa phương bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực của các địa phương, các ngành, đơn vị trong công tác ứng phó, khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai.

Mặc dù bão số 10 đã suy yếu; tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay đến đêm 30/9/2025 khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ trên các triền sông, lũ quét, ngập lụt...

Thực hiện Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; để tiếp tục ứng phó hiệu quả và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống Nhân dân, khôi phục cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất sau bão lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, chủ đầu tư các công trình thủy điện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại các Công điện trong những ngày vừa qua; đồng thời khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

2. Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; sẵn sàng huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

3. Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

4. Chủ động vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn hồ đập; rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời khi xảy ra các sự cố công trình.

5. Triển khai ngay các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp. Huy động tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu, khơi thông dòng chảy trên các trục tiêu, kênh tiêu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước (lưu ý trong quá trình hoạt động của các trạm bơm tiêu phải đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, không để xảy ra tràn, vỡ đê).

6. Đối với UBND các xã, phường có đê

Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu đã lập, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo các lực lượng tại chỗ của đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TTBNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”.

7. Trường hợp đã huy động tất cả các lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhưng không vẫn không đáp ứng được yêu cầu, thì các địa phương phải gửi đề xuất ngay cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực gần nhất hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xem xét, điều động lực lượng quân đội hỗ trợ.

Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai ngay lực lượng, vật chất hỗ trợ chính quyền và Nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi nhận được đề nghị; nhất là hỗ trợ xử lý các sự cố đê điều, hồ đập, giao thông và cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị cho các địa phương bị chia cắt, cô lập.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, tiêu úng, bảo vệ, khôi phục sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã theo đúng quy định.

3. Sở Xây dựng: (1) Chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính; đảm bảo thông xe bước 1 trong thời gian sớm nhất; phối hợp với các địa phương tổ chức canh gác tại các ngầm trần, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các vị trí sạt lở, ngập sâu; (2) Chỉ đạo công tác tiêu úng cho các khu đô thị, khu công nghiệp; (3) Chỉ đạo sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện của ngành (nhất là xe tải và xe khách) tham gia công tác hộ đê, hồ đập khi có lệnh điều động hoặc khi nhận được đề nghị của các địa phương.

4. Sở Công Thương chỉ đạo Chủ đầu tư các công trình thủy điện và Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý; hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các địa phương bị chia cắt, cô lập hoặc thiệt hại nặng khi nhận được đề nghị.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông triển khai ngay phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, khắc phục khẩn trương các sự cố, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào thứ 3 ngày 30/9/2025.

6. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ và xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9/2025 (thứ Ba).

Căn cứ tình hình thời tiết và thực tế, các xã, phường huy động lực lượng phối hợp với các trường học dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra trường lớp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cho học sinh đi học trở lại sau ngày 30/9/2025.

7. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh giao tại các Công điện trong những ngày vừa qua, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

8. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đưa tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiệt hại.

9. Giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan liên quan trước 15 giờ hằng ngày.

10. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

NM