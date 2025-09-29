Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Các Sơn

Chiều tối 29/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê sông Thị Long tại xã Các Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Do ảnh hưởng của bão số 10, khoảng 2.000m đê hữu sông Thị Long nước tràn bờ đê tại thôn Hoành và thôn An Cư. Ngay sau đó, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức hộ đê đắp đất gần 100m, tuy nhiên do nước lớn đã làm vỡ đê đoạn thôn Các (gần trường tiểu học Các Sơn B) từ 16h30, chiều rộng đoạn vỡ tính đến 17h là khoảng 20m.

UBND xã Các Sơn đã huy động hơn 200 người tham gia công tác hộ đê đối với khoảng 1.000 m đê hữu sông Thị Long; đã vận chuyển 2.500 m3 đất, đá, cát để phục vụ gia cố, đắp bờ bao chắn nước chảy tràn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tình trạng nước chảy tràn qua đê vẫn chưa được khắc phục do nước sông Thị Long vẫn tiếp tục dâng cao; xã đang huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dân thôn Hoành, thôn An Cư. Hiện nước tràn vào nhà dân thôn An Cư từ 1-1,5m.

Tính đến 14 giờ ngày 29/9/2025, xã đã tổ chức sơ tán, di dời tổng số 250 hộ với 400 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu đến các nơi an toàn như nhà người thân và nhà văn hóa tổ dân phố.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, máy móc hộ đê đối với 2.000m đê hữu Sông Thị Long; triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông để sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Quan tâm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, đảm bảo sinh hoạt và sức khỏe cho người dân.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để theo dõi, chỉ đạo, điều phối lực lượng, phương tiện; báo cáo kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực, căng dây tại các điểm ngập lụt, điểm tràn để cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không cho người dân qua lại; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân chấp hành nghiêm, không đi vào những khu vực đã được cảnh báo; duy trì giữ thông tin liên lạc để khi có tình huống xấu xảy ra.

