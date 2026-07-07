Cải cách để phục vụ tốt hơn

Rà soát tất cả các thủ tục để rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm bớt các giấy tờ không cần thiết để mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh gọn hơn. Đó là mục tiêu, cũng là nhiệm vụ xuyên suốt được các cấp, các ngành trong tỉnh nỗ lực thực hiện, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quang Trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để loại bỏ những rào cản đang làm khó người dân, doanh nghiệp, giúp khơi thông và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã thực hiện phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý đối với 49 TTHC về đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng và kinh doanh bất động sản; đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản và việc làm. Thời gian rút ngắn các thủ tục này từ 30% - 60% so với trước đây. Trong đó, các thủ tục liên quan trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án như điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, cấp phép lao động cho người nước ngoài... đều được ưu tiên, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và sớm đưa dự án vào vận hành.

Mỗi thủ tục được cắt giảm là thêm một bước tiến của nền hành chính phục vụ. Vì thế, các sở, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC và đề xuất đơn giản hóa tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền. Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát 60/60 TTHC đặc thù của tỉnh, tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết từ 1.375 ngày xuống còn 518 ngày (vượt chỉ tiêu giao). Thanh Hóa cũng đã hoàn thành rà soát 798 TTHC để thay thế 15 loại giấy tờ bằng việc khai thác dữ liệu; hoàn thành rà soát tổng thể 2.208 TTHC do các bộ, ngành Trung ương quy định (đạt 100%); hoàn thành rà soát 2.199 TTHC cấp tỉnh, cấp xã để cắt giảm thành phần hồ sơ có thể khai thác từ dữ liệu...

Để tăng tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm cho chính quyền cơ sở và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, Thanh Hóa đã thực hiện phân cấp, ủy quyền việc ký kết quả giải quyết TTHC. Tổng số TTHC đã phân cấp, ủy quyền là 415/2.205 thủ tục. Trong đó, số thủ tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc các sở, ngành là 243; số ủy quyền từ giám đốc sở cho trưởng phòng là 22 thủ tục; số phân cấp từ UBND tỉnh cho UBND cấp xã là 12 thủ tục; số ủy quyền từ chủ tịch UBND xã cho trưởng phòng chuyên môn cấp xã là 64 thủ tục.

Anh Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Văn cho rằng: “Việc phân cấp, phân quyền hợp lý đã phát huy năng lực của từng cấp chính quyền, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời tăng tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan, người được giao thẩm quyền và giảm tải cho cơ quan cấp trên để tập trung vào công tác quản lý, xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề quan trọng. Đối với tổ chức, công dân, việc phân cấp, phân quyền giúp rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao mức độ hài lòng khi thực hiện TTHC”.

Với ưu điểm đó, các sở, ngành đang tiếp tục đề xuất UBND tỉnh ủy quyền giải quyết đối với 369 thủ tục thuộc thẩm quyền. Đơn cử như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 28 thủ tục; đề xuất sẽ phân cấp, ủy quyền 30 thủ tục; cắt giảm tối thiểu 30% thời hạn giải quyết đối với 117/162 thủ tục. Sở Công Thương đã phân cấp ủy quyền 137 thủ tục và sẽ tiếp tục phân cấp ủy quyền 46 thủ tục...

Để người dân, doanh nghiệp lựa chọn cách thức thực hiện TTHC phù hợp, giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại, tất cả TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần. Các địa phương, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến như bố trí máy tính hỗ trợ người dân nộp hồ sơ; phối hợp với đơn vị cung cấp mạng di động để đăng ký sim chính chủ; phối hợp với ngân hàng hỗ trợ cấp tài khoản, cài đặt ứng dụng thanh toán trực tuyến; tạo lập efrom điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu để không phải khai báo nhiều lần; xây dựng kho dữ liệu điện tử cá nhân...

Trong thực hiện đề án “Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, các ngành, địa phương đã gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Các thông tin số hóa được lưu giữ tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và được đồng bộ dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được nâng cấp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số hóa, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, xử lý hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Hệ thống đã được tích hợp, đồng bộ cho phép người dân thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu cải cách hành chính. Khi những rào cản không cần thiết dần được gỡ bỏ, khi sự rườm rà, chồng chéo dần được thay thế bằng sự nhanh gọn và minh bạch, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước sẽ được nhân lên.

Bài và ảnh: Minh Khôi