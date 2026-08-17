Quyết nghị những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống

Trong quá trình vận hành hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND xã Cẩm Thủy đã và đang từng bước khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Từ việc đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp, nâng cao chất lượng thảo luận, quyết nghị đến tăng cường giám sát, tiếp xúc cử tri... hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

HĐND xã Cẩm Thủy biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ ba.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy cho biết: Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy theo nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND xã để tham mưu xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát và chuẩn bị các điều kiện để hoạt động của HĐND nhanh chóng đi vào nền nếp. Các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, kế hoạch tổ chức kỳ họp được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở để bộ máy vận hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Một trong những điểm nổi bật là công tác tổ chức các kỳ họp đổi mới theo hướng khoa học, thực chất. 6 tháng đầu năm 2026, HĐND xã đã tổ chức thành công 3 kỳ họp và ban hành 13 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Nội dung các kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, thông qua hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; tài liệu được gửi đến đại biểu bằng hình thức điện tử, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, thảo luận.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã đã tập trung kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND xã theo thẩm quyền, thông qua quy chế làm việc, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và phân công nhiệm vụ cho các tổ đại biểu. Kỳ họp thứ hai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về quyết toán ngân sách năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Đặc biệt, kỳ họp thứ ba đã xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết về sắp xếp thôn trên địa bàn xã - một quyết sách có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo phương án được HĐND xã thông qua, từ 23 thôn với 7.269 hộ, 29.867 nhân khẩu, sau sắp xếp xã Cẩm Thủy còn 12 thôn, giảm 11 thôn, tương ứng giảm 47,82% số đơn vị hiện có. Quá trình xây dựng nghị quyết được thực hiện công khai, dân chủ, trên cơ sở đánh giá kỹ các điều kiện thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, HĐND xã còn tập trung quyết nghị nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Một nội dung được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm là chủ trương di dời bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ từ Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Cẩm Ngọc (cũ) về Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Thủy. HĐND xã thống nhất đánh giá đây là chủ trương mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần tập trung quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, đồng thời thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Quá trình triển khai sẽ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của thân nhân các gia đình liệt sĩ để tạo sự đồng thuận cao.

Cùng với hoạt động quyết nghị, công tác giám sát tiếp tục được HĐND xã xác định là khâu trọng tâm nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngay từ đầu năm, HĐND xã đã ban hành chương trình giám sát năm 2026; thường trực HĐND tổ chức 3 phiên họp thường kỳ và một hội nghị liên tịch để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Các ban HĐND chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tiến độ. Hoạt động giám sát tập trung vào việc triển khai các nghị quyết sau kỳ họp, giải quyết kiến nghị cử tri, trên tinh thần giám sát không chỉ nhằm phát hiện tồn tại mà hướng đến tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân. Trước kỳ họp thường lệ giữa năm, đại biểu HĐND xã đã tiếp xúc cử tri tại 11 điểm trên địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Những ý kiến thuộc thẩm quyền được UBND xã trả lời trực tiếp; các kiến nghị khác được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và được thường trực HĐND theo dõi, giám sát đến cùng.

Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiếp tục được nâng cao. Mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tại các kỳ họp, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân. Văn phòng HĐND và UBND xã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu và các điều kiện để hoạt động của HĐND diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh