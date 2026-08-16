Hiệu quả các mô hình thiết thực ở cơ sở

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thanh Hóa thời gian qua đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển của từng địa phương. Từ XDNTM đến chuyển đổi số trong công tác mặt trận, các mô hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các thành viên ban công tác mặt trận tổ dân phố Ngọc Trạo 1 (phường Hạc Thành) tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Một minh chứng sinh động là phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông tại xã Thiệu Quang. Thực hiện chủ trương mở rộng hành lang giao thông và lát gạch vỉa hè dọc tuyến đường tỉnh 516C, chi bộ và ban công tác mặt trận thôn Đông Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ chỗ còn băn khoăn về quyền lợi, các hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 800m2 đất, tháo dỡ tường rào và các công trình kiên cố để mở rộng tuyến đường. Phong trào tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Người dân thôn Đông Hội và thôn Đông Hòa tiếp tục đồng thuận hiến đất mở rộng vỉa hè tuyến đường tỉnh 516C lên 5m. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhân dân xã Thiệu Quang đã tự nguyện hiến 2.354m2 đất ở, trồng mới 4km hoa mắt ngọc và huy động gần 8 tỷ đồng XDNTM. Kết quả ấy cho thấy, khi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương, chủ trương được triển khai dân chủ, công khai thì việc học và làm theo Bác sẽ trở thành động lực khơi dậy sức dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Nếu Thiệu Quang phát huy sức mạnh đoàn kết trong XDNTM thì tại phường Hạc Thành, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng mô hình “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác mặt trận”. Đây là cách làm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Thông qua đội ngũ cán bộ mặt trận và tổ công nghệ số cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán QR, cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử và góp ý với chính quyền qua mã QR. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đổi mới trên nền tảng số qua cổng thông tin điện tử, fanpage, zalo OA và Mini App “Mặt trận số”, gắn với các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Số hóa di tích”, “Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, thực chất. Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong đưa nội dung này trở thành phong trào thi đua riêng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, nổi bật để xây dựng mô hình phù hợp với thực tiễn. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, XDNTM, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng văn hóa công vụ; đồng thời, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được chú trọng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Thông qua các mô hình học và làm theo Bác, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, ngày càng được phát huy; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó. Đây là động lực quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Bài và ảnh: Hoài Linh