MTTQ xã Hiền Kiệt phát huy vai trò của Nhân dân bảo vệ đường biên, mốc giới

Với gần 3,8km đường biên tiếp giáp nước bạn Lào, xã Hiền Kiệt là địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, có 1.586 hộ với 7.168 nhân khẩu, trong đó 98% là đồng bào dân tộc Thái. Xác định bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Hiền Kiệt đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được xác định là quan trọng hàng đầu này.

Các thành viên tổ tự quản Hiền Kiệt phối hợp với lực lượng BĐBP, công an, dân quân tự vệ tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

MTTQ xã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, hoạt động vượt biên trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; chủ động phòng ngừa những thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hiền Kiệt Lộc Văn Liên cho biết, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn và cộng đồng dân cư. Bên cạnh các hội nghị tập trung, MTTQ phối hợp với bộ đội biên phòng (BĐBP) tuyên truyền tại các bản, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng và thông qua hệ thống loa truyền thanh. Nội dung tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Lâm nghiệp, Luật Cư trú, Luật Đất đai; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; ngăn chặn tảo hôn, xuất nhập cảnh trái phép...

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, MTTQ xã phối hợp khảo sát địa bàn, thống kê các hộ dân trong vành đai biên giới, vận động Nhân dân ký cam kết tự quản đường biên, cột mốc. Đến nay, xã đã thành lập 6 tổ tự quản, tham gia bảo vệ 3 cột mốc với gần 3,8km đường biên.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã phối hợp tổ chức 7 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các bản, thu hút hơn 300 lượt người tham gia. Các tổ tự quản, người có uy tín phối hợp với BĐBP tổ chức 8 cuộc tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và tuần tra rừng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Ở khu vực biên giới, các tổ tự quản và người có uy tín là lực lượng gần dân, sát địa bàn, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động và nắm tình hình từ cơ sở.

Là thành viên tổ tự quản đường biên, cột mốc bản Ho, anh Vi Văn Thinh thường xuyên phối hợp với BĐBP vận động bà con chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Anh cùng các thành viên tham gia tuần tra, phát quang đường tuần tra, vệ sinh khu vực cột mốc và kịp thời báo cáo lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo anh Thinh, ý thức của người dân trong bảo vệ đường biên, mốc giới ngày càng được nâng lên. Bà con chủ động chấp hành quy định khi lao động, sản xuất gần khu vực biên giới, tích cực tham gia tuần tra và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Qua đó, mỗi người dân từng bước trở thành một “tai mắt” góp phần giữ bình yên địa bàn.

Trung tá Cao Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, đánh giá: “Các tổ tự quản đường biên, cột mốc và người có uy tín có vai trò quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Với lợi thế gần dân, hiểu địa bàn, lực lượng này vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định, vừa kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin, giúp BĐBP chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự bảo vệ đường biên, cột mốc trong Nhân dân”.

Từ tuyên truyền, vận động đến xây dựng các tổ tự quản và tổ chức tuần tra, MTTQ xã Hiền Kiệt đang từng bước phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Khi ý thức tự quản và trách nhiệm cộng đồng được khơi dậy, mỗi người dân vùng biên trở thành một chủ thể tích cực trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ vững đường biên, mốc giới.

Bài và ảnh: Phan Nga