Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2026

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị (LLCT) năm 2026.

Khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2026

Chiều 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị (LLCT) năm 2026.

Khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc thao giảng giảng viên LLCT năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy khẳng định: Công tác giáo dục LLCT có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục LLCT. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các trung tâm, thì việc nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT thông qua việc thao giảng giảng viên LLCT hằng năm luôn được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2026

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy phát biểu khai mạc.

Thông qua thao giảng, Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định có điều kiện đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ giảng viên; kịp thời nhận diện, trao đổi, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các chương trình giáo dục LLCT. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục LLCT, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác giáo dục LLCT trong thời kỳ mới.

Trong thời gian 3 ngày, 26 giảng viên chuyên trách được lựa chọn từ trung tâm chính trị các xã, phường sẽ thao giảng chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới.

Thao giảng giảng viên LLCT năm 2026 là dịp để đội ngũ giảng viên LLCT cấp xã trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên giao lưu, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong thực tiễn.

Phan Nga

Từ khóa:

#Giảng viên #Khai mạc #Ban tuyên giáo #Trung tâm Chính trị #Dân vận #công tác xây dựng Đảng #lý luận #Chương trình giáo dục #Cơ sở vật chất #nâng cao chất lượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả các mô hình thiết thực ở cơ sở

Hiệu quả các mô hình thiết thực ở cơ sở

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thanh Hóa thời gian qua đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển của từng địa phương. Từ XDNTM đến chuyển đổi số...
Truyền thông chính sách trên nền tảng mạng xã hội

Truyền thông chính sách trên nền tảng mạng xã hội

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Mạng xã hội (MXH) đang phát triển mạnh mẽ và có sức hấp dẫn lớn với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Từ ưu điểm đó, nhiều địa phương, đơn vị đã ứng dụng công nghệ và MXH giúp đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống một cách...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh