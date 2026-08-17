Khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2026

Chiều 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức khai mạc thao giảng giảng viên lý luận chính trị (LLCT) năm 2026.

Các đại biểu dự khai mạc thao giảng giảng viên LLCT năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy khẳng định: Công tác giáo dục LLCT có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục LLCT. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các trung tâm, thì việc nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT thông qua việc thao giảng giảng viên LLCT hằng năm luôn được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy phát biểu khai mạc.

Thông qua thao giảng, Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định có điều kiện đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ giảng viên; kịp thời nhận diện, trao đổi, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các chương trình giáo dục LLCT. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục LLCT, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác giáo dục LLCT trong thời kỳ mới.

Trong thời gian 3 ngày, 26 giảng viên chuyên trách được lựa chọn từ trung tâm chính trị các xã, phường sẽ thao giảng chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới.

Thao giảng giảng viên LLCT năm 2026 là dịp để đội ngũ giảng viên LLCT cấp xã trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên giao lưu, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong thực tiễn.

Phan Nga